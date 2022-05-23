瑞BNT：5岁以下幼童接种3剂BNT疫苗 安全且有效

（法新社华盛顿23日电） 美国辉瑞（Pfizer）药厂和德国生技公司BioNTech今天发布声明称，两家公司生产的COVID-19疫苗让6个月至5岁以下幼童接种3剂，既安全也有效。

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两家公司发布声明，正值美国食品暨药物管理局（FDA）计划于未来几周开会讨论是否授权让最年幼儿童接种Covid疫苗。在大多数国家，这是唯一还不能施打疫苗的年龄层，也是许多父母关切此事的原因。

辉瑞和BioNTech在一项临床实验中施打3剂，剂量为3微克（micrograms），发现疫苗引起强大免疫反应。在副作用方面，疫苗组和安慰剂组则类似。

根据初步估计，疫苗的有效性为80.3%。

辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）在声明中称：「我们为最年幼儿童设计的配方，是我们精心挑选，剂量强度为成人剂量的1/10，耐受性良好，产生强大的免疫反应，我们对此感到高兴。」

博尔拉说：「我们期盼早日完成向全球各国监管机构提交申请，希望在得到监管授权下，尽快将这款疫苗提供给年幼儿童。」

FDA已暂定于6月3个日期召集专家开会，可能决定是否授权辉瑞Covid疫苗用于5岁以下儿童以及莫德纳（Moderna）疫苗用于6岁以下儿童。莫德纳为25微克疫苗注射两剂。

FDA原先计划于2月评估辉瑞的两剂疫苗，但资料显示它并未在2至4岁儿童中引起足够强大的免疫反应。FDA随后要求观看第3次注射的资料。

根据新资料，1678名儿童在第2剂后至少两个月接种第3剂，这段时间Omicron是主要变异株。

一份针对部分参与者的分析显示，抗体水平与接受两剂全剂量强度疫苗的16至25岁群体相似，且未发现新的不良反应，副作用大多属轻度或中度。

「凯萨健康新闻」（Kaiser Health News）公共卫生特约编辑刚德（Celine Gounder）告诉法新社：「根据辉瑞公司的新闻稿，其3剂Covid疫苗似乎非常安全和高度有效，不仅可预防Covid导致的严重疾病、住院和死亡，甚至在Omicron为主要变异株时，可以预防有症状的Covid。」

本身也是传染病专家和流行病学家的刚德补充说：「然而我们知道，随着时间过去，对这类SARS-CoV-2病毒感染和症状较轻疾病的保护力会逐渐减弱。辉瑞公司仅在接种第3剂疫苗后7天内即报告后续数据。现在就要说3剂疫苗在几个月或一年内的表现如何，为时尚早。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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