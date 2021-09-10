璨树2天升级超级台风 将袭菲律宾恐掀10公尺浪

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（法新社马尼拉10日电） 菲律宾当局预测，台风璨树侵袭菲国东北部恐掀起2.5至10公尺巨浪，警告当地民众加固房屋。此外，气象专家也对璨树在48小时内升级成超级台风表示惊讶，称过去仅有5例。

菲律宾气象局预估，台风璨树约于今天稍晚擦过菲国东北角。

菲国气象局警告，居民人数约3万5000的圣安娜镇（Santa Ana）和巴布延岛（Babuyan Islands）东部恐遭遇「毁灭性」强风；波涛汹涌的海面会掀起2.5至10公尺巨浪。

菲国吕宋岛东北部卡加延省（Cagayan）省长已下令，除第一线服务人员以外，政府和私部门员工都应该待在家里，并「加固」房屋。

璨树于6日在关岛和菲律宾之间海域生成后，转变成强大风暴的速度之快，令气象学家感到惊讶。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）研究员李奥（Sam Lillo）在推特（Twitter）表示，璨树在48小时内，从低气压跃升为相当于美国五级飓风的超级台风。

李奥指出，这世纪以来，除璨树之外，只有5个风暴在2天内从低气压跃升为超级台风。

璨树的风速在短短48小时内，从每小时30英里上升到160英里。

科学家长期以来警告，由于人为造成气候变化，导致地球变温暖，台风正变得越来越强大，增强速度也越来越快。

此外，由于璨树尺寸小，飓风专家马斯特斯（Jeff Masters）表示：「小型热带气旋的强度变化非常快速，（可能）增强也（可能）减弱。」

法新社报导，香港天文台预测，璨树在12日靠近台湾东南岸的时候，将从超级台风减弱为强烈台风。

© 2021 AFP