瓜地马拉反贪调查员遭革职逃亡海外

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（法新社瓜地马拉市24日电） 人权官员今天说，瓜地马拉首席反贪调查官桑多华（Juan Francisco Sandoval）遭革职后，今天已逃出国「顾全性命」。他的革职引发国际社会强烈反弹。

这个中美洲国家的人权组织表示，桑多华「因为近期发生的事件，做出了离开国家以顾全性命和诚信的艰难决定」，并由瓜国监察长罗达斯（Jordan Rodas）陪同前往萨尔瓦多边境。

担任瓜国打击贪腐与免罪不罚特别检察官办公室（FECI）主管的桑多华，昨天被检察总长波拉斯（Consuelo Porras）革职。

桑多华说，在职期间他执行公务遭遇许多阻碍，还被告知切勿在未获得检察总长的首肯下调查总统贾麦岱（Alejandro Giammattei），这已「违反FECI的自主与超然立场」。

检察总长办公室表示，桑多华被革职是由于他「不断滥权并经常违背」FECI，已「损及」波拉斯的「工作、正直与尊严」。

曾称桑多华是「反贪先锋」的美国国务院对他遭革职强烈不满，人道团体、民间社团与企业也纷纷表达愤慨。

约1000人今天走上瓜地马拉市（Guatemala City）街头表达与桑多华站在同一阵线，要求总统贾麦岱与检察总长辞职。

1名大学生手持扩音器说：「我们要求替总统服务的腐败检察总长下台。」

© 2021 AFP