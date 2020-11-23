瓜地马拉民众示威要总统下台

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（法新社瓜地马拉市22日电） 瓜地马拉国会通过的预算案引爆民怨，数以百计民众连续第2天走上街头抗议，要求总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）下台。

首都瓜地马拉市中心古老国家宫前的中央广场挤满戴着口罩的抗议民众，他们手举牌子，上面写着包括「宁愿因叛乱而死，也不愿做奴隶苟活」、「贾麦岱滚」等口号。

在抗议人士昨天烧了国会大楼的一部分后，今天的示威较为和平。

贾麦岱下午发出声明，谴责昨天的暴力抗议活动，并说他认为抗议者是「试图发动政变的少数团体」。

他敦促各界展开对话以分析局势，因为「唯有透过对话和团结…我们的国家才能克服今天面临的挑战。」

20日曾要求贾麦岱和他一起请辞的副总统卡斯蒂约（Guillermo Castillo），今天要求检察官办公室调查放火烧国会和警察镇压抗议活动两件事。

瓜地马拉国会由亲政府的保守派政党掌控，上周他们通过近130亿美元的预算案，金额是该国史上最大。

大部分的经费将用于与大企业有关的基础建设，因为瓜地马拉民众普遍贫困，国内5岁以下儿童有一半营养不良，这项预算案引发众怒。

© 2020 AFP