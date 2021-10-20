瓜地马拉退役军人国会放火 抗议领呒赔偿金

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（法新社瓜地马拉市19日电） 瓜地马拉退役军人抗议政府拒绝授权发放赔偿金给他们这群于瓜国1960至1996年内战期间服役的军人，今天闯入国会后方停车场并放火烧车。

数以百计抗议群众破坏金属大门，强行进入国会大楼后方的停车场，部分民众手持棍棒、开山刀，其他人则扔掷玻璃瓶，并用带锁链条锁住几扇门，不让国会代表和职员离开大楼。

这群退役军人放火焚烧停车场的车辆，当地电视台画面可见火光和烟雾从车辆窜出。

镇暴警察抵达现场后以催泪瓦斯驱散群众；至少有5人因轻伤接受治疗。

内政部透过社群媒体推特（Twitter）表示，警方协助撤离国会大楼内的所有人员。

瓜国1960至1966年的内战造成约20万人丧生、失踪，其中大多数与军方有关。由于国会拒绝通过法案，授权对内战期间效力的军人提供每人约1万5000美元（约新台币42万元）的赔偿金，引发退役军人的不满。

退役军人13日就封锁出入境、海港和数十条街道；去年6月和8月也发起过类似抗议活动，要求国会批准议员阿雷贺斯（Felipe Alejos）2019年提出的倡议。阿雷贺斯近日已遭美国列入「贪腐」黑名单之中。

瓜国对内战受害者、遗孀和遗孤有相关赔偿法，但赔偿对象不包括武装部队成员。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP