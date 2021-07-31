瓜地马拉黑马东奥羽球写惊奇 4强将对战世界第2

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（法新社东京31日电） 东京奥运男子羽球单打大黑马瓜地马拉选手科登说，双亲从未看他比赛的样子，不过，他们现在可能会打开电视收看这位世界排名第59名选手，在4强赛中对战世界排名第2的选手。

科登（Kevin Cordon）今天继续他的奥运惊奇之旅，以21比13、21比18击败韩国选手许?熙（Heo Kwang-hee）晋级4强，下一战将对上世界排名第2的丹麦名将安赛龙（Viktor Axelsen）。科登只要再赢，就可以替瓜地马拉拿下有史以来第二面奥运奖牌。

「我还像个孩子，像孩子般打球，乐在其中，使劲全力。」「你能相信我打进4强吗？这种感觉真奇妙。」34岁的科登12岁就离家追求奥运梦。

科登今天对战韩国选手许?熙，非种子选手的许?熙之前爆冷击败夺金大热门、世界球王桃田贤斗挺进8强，但今天科登攻势凌厉，17分钟就拿下首局。

科登在赢得赛末点后，不可置信般瘫软在地，然后倒卧球场低声啜泣，直到看板上的比赛分数消失。

「如果将瓜地马拉和任何欧洲或亚洲国家相比，是不一样的。这是我们的现实。但我们有一件事是共通的，当我们全心全意打球，我们是平等的。」

瓜地马拉历来只赢过一面奥运奖牌，是在2012年的伦敦奥运，由巴隆多（Erick Barrondo）拿下男子20公里竞走银牌。

科登说，尽管有15小时的时差，瓜地马拉的同胞关心他的赛事，不过，他的双亲还是没打开电视收看。

「我百分之百确定他们没看比赛。」

「他们年事已高，在我选手生涯中，他们从没看过我打球。这不是因为他们不爱我，是因为他们会紧张。我出赛时，我兄弟会看比赛，然后告诉他们凯文（科登名）赢了或凯文输了。」

丹麦好手安赛龙今以两局21比13直落二击败中国选手石宇奇进4强，对于明天将迎战本届黑马科登，他放话要科登小心。

「我认为没人料到凯文表现这么好。他到目前为止的表现令人惊艳。我对这位厉害的人物、厉害的故事，致上崇高敬意，不过，我会尽我所能，让故事在明天划下句点。」

对于将和「只能在电视或网路上看到的好手」一较高下，科登则是珍惜这个机会。

「认真训练，持续不懈，这些美好的事情就会进入你的生命。」

© 2021 AFP