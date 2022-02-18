瓦莉娃未夺牌遭教练质问 IOC主席：令人不寒而栗

（法新社北京18日电） 身陷禁药风暴的俄罗斯花滑女将瓦莉娃，在女单长曲出现多次失误，最后与奖牌无缘。国际奥会主席巴赫今天表示，看到瓦莉娃的教练在赛后对待她的方式，令人「不寒而栗」。

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国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，看到15岁的青少女选手瓦莉娃（Kamila Valieva）在女子花式滑冰长曲决赛数次跌倒，随后在全球镁光灯的关注下崩溃并啜泣，令他觉得「非常不安」。

北京冬季奥运进行到第2周，瓦莉娃药检没过的争议事件持续延烧，世界反禁药组织（WADA）目前正在调查她身边的相关人员。

巴赫说：「当我在电视上看到时，我十分不安。」他补充道，瓦莉娃在长曲比赛不幸跌倒，她的教练们眼睁睁看她最后仅获第4名而无缘奖牌，赛后对待她的方式「十分冷酷」。

赛前被看好能夺金的大热门瓦莉娃，在赛后显得十分沮丧，她的教练图贝瑞兹（Eteri Tutberidze）被人目击，在瓦莉娃脸色惨白、低着头步下滑冰场时，还急着追问到底怎么回事。

当下，可以听到图贝瑞兹问她：「你怎么放弃了？你怎么放弃了？你说呀。」

巴赫在记者会上说：「当我看到她身边最亲近的人，是如此冷酷对待她，我真的感到不寒而栗。」

北京冬奥后，瓦莉娃的禁药风暴仍会持续，她可能面临惩处。

瓦莉娃去年12月遭采的检体，被验出内含禁药，但她仍获准参加北京冬奥的比赛，引起争议。

© 2022 AFP