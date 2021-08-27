瓶内明显异物 日本停打163万剂莫德纳疫苗

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（法新社东京27日电） 日本厚生劳动省与武田制药表示，在多个疫苗小瓶内发现肉眼可见的污染后，日本将暂停使用同期制作的163万剂莫德纳（Moderna）。

负责莫德纳疫苗在日本代理的武田制药表示，他们接获数个接种站通报，在未开封的疫苗里能看到异物，「经谘询厚生劳动省后，我们决定暂停使用三批同期疫苗」。

武田制药表示，他们已通知莫德纳原厂并要求紧急调查。

被发现混入异物的美国莫德纳（Moderna）COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，是在西班牙代工厂所生产，7月下旬后运送到日本。

日本共同社报导，莫德纳委托西班牙药厂ROVI代工生产疫苗；出货到美国以外地区的疫苗，由瑞士厂商制造原液，再由位于西班牙首都马德里郊外的代工厂进行分装。

ROVI在26日发表声明表示，可能是工厂产线出问题，将会协助调查原因；发现异物的这批疫苗只有出货到日本。

TBS电视台报导，ROVI在西班牙有4间工厂，马德里的2间工厂负责分装其他企业提供的原液。

日本放送协会（NHK）报导，8月中旬起，有8个疫苗接种会场陆续发现部分未开封的莫德纳疫苗中混有肉眼可见的金属粒子，厚生劳动省因此决定暂停施打同一工厂在同时期制造的约163万剂疫苗。

厚生劳动大臣田村宪久今天表示，因为接种会场的医疗人员发现疫苗有异物，就没有为民众施打，目前还没有接获有民众因此身体不适的报告。

© 2021 AFP