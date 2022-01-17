甘冒被捕下狱风险 乌克兰前总统将返国

（法新社基辅17日电） 乌克兰前总统波洛申科（Petro Poroshenko）矢言保卫国家抵抗俄罗斯侵略，他不顾被捕风险，预定今天从欧洲返国。 波洛申科2014年至2019年担任这个前苏联加盟共和国的总统，他因叛国罪遭到调查，去年12月去国。

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波洛申科表示会在今天返国，并强调乌克兰可能正面临30年来「最严重的」安全危机。他说，虽然他与现任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）意见分歧，仍盼协助现任政府。 乌克兰指控俄国在边境集结大军准备入侵，西方世界为此正与俄罗斯处于空前的紧张关系。

华府14日指控莫斯科派遣受过爆破训练的专家策动事件，作为入侵与西方国家交好的乌国藉口。 波洛申科在波兰华沙告诉记者：「我返回乌克兰是为国而战，而非对抗泽伦斯基。」 他先前在脸书发布影片表示，希望回国协助政府保卫国家，「免遭俄罗斯侵略」。 波洛申科预定从华沙返国，他搭乘的飞机预料会在格林威治时间今天07时10分（台湾时间17日下午3时10分）降落基辅。 波洛申科在华沙告诉记者，他不认为当局会将他逮捕，「我看不出有那么做的理由」。 基辅法院今天将决定是否逮捕波洛申科，波洛申科表示，他会出庭聆讯。

若叛国罪成立，56岁的波洛申科最高将面临15年徒刑。

© 2022 AFP