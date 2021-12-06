甘比亚总统大选 选委会宣布巴罗当选连任

（法新社甘比亚首都班竹5日电） 西非小国甘比亚昨天举行总统大选，选举委员会今天宣布，现任总统巴罗（Adama Barrow）已赢得选举顺利连任。

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甘比亚选委会主席恩加（Alieu Momarr Njai）对媒体宣布巴罗胜选，而在数小时前，巴罗的对手候选人对巴罗遥遥领先的部分计票结果提出质疑。甘比亚独特的投票系统，是选举计票进程缓慢的原因之一。

外界认为，这场大选对这个年轻的民主国家至关重要，这是自前独裁者贾梅（Yahya Jammeh）流亡国外以来，甘比亚首度举行大选。

今天稍早，西非经济共同体 （COWAS）派遣的选举观察团负责人柯洛玛（Ernest Bai Koroma）呼吁所有候选人「诚心接受选举结果」。

部分记票结果显示巴罗取得领先优势，但在最终结果出炉前，巴罗的3名对手拒绝接受这个结果。

不过，巴罗的一些支持者已开始在首都班竹（Banjul）街头大肆庆祝。

这场选举受到国际密切关注，被视为是甘比亚民主转型的试金石。贾梅在1994年一场不流血政变中夺权，此后统治甘比亚22年，5年前在大选中败给巴罗。

现年56岁的巴罗在这次大选中争取连任，面临其他5名候选人挑战，其中政坛老将达博（Ousainou Darboe）被视为主要的反对派候选人。73岁的人权律师达博曾数度挑战贾梅，角逐总统大位。（译者：纪锦玲）

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