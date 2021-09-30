生态悲剧再现 美国宣告「上帝之鸟」等23物种灭绝

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（法新社华盛顿29日电） 美国当局今天宣布23个物种灭绝，其中包含世界上体型第3大啄木鸟「上帝之鸟」。内政部长哈兰（Deb Haaland）表示，现在就要开始采取积极、创新措施来拯救国内野生动植物。

美国鱼类暨野生动物管理局（US Fish and Wildlife Service）呼吁，将一些鸟类、蚌类、鱼类和一种植物以及狐蝠，从「濒临灭绝物种保护法」（Endangered Species Act）的保护名单移除，因为政府科学家已放弃能再度找到它们的踪迹。

哈兰在声明中表示：「气候变迁和自然环境耗损使愈来愈多物种濒临灭绝，是时候致力以积极主动、协同且创新方式，来拯救美国野生动植物了。」

美国鱼类暨野生动物管理局今天宣告绝种的物种中，就属象牙喙啄木鸟（Ivory-billed woodpecker）最具盛名，这种有「上帝之鸟」（Lord God Bird）美名的动物，最后一次确切存在的证据可回溯至1940年代。

以一身黑白相间羽毛、尖状冠和柠檬黄色眼睛闻名的象牙喙啄木鸟，近数十年一直是赏鸟者梦寐以求想看见的的鸟类，多年来也曾有不少人宣称在美国东南部看过它们。

康乃尔鸟类学实验室（Cornell Lab of Ornithology）官网指出，象牙喙啄木鸟是世界上体型第3大的啄木鸟。

康乃尔鸟类学实验室名誉主任费茨派垂克（John Fitzpatrick）告诉法新社：「导致（象牙喙）啄木鸟濒临灭绝的根本原因，可归咎（美国）东南部原始森林的消失，而真正开始发生的时间是在南北战争后。」

不过，费茨派垂克仍对象牙喙啄木鸟的存在抱有希望。他说，美国每十年都会有合理可信的通报显示，它们仍然存在，古巴在1980年代也有这类通报。

其他被宣告灭种的动物包含黑胸虫森莺（Bachman's warbler），此种鸣禽最后一次现踪是1981年在古巴。

此外，仰赖干净水源生存的8种淡水蚌类、夏威夷和关岛的11个物种，以及乔氏食蚊鱼（San Marcos gambusia）等也在灭绝名单之列。

非营利组织「生物多样性中心」（Center for Biological Diversity）资深科学家柯瑞（Tiera Curry）称赞美国总统拜登政府要求增加6000万美元经费保护濒危物种，但也抨击当局尚未任命新的鱼类暨野生动物管理局局长。

© 2021 AFP