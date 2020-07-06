第二次大流行紧急状况? 新冠病毒变种传播力增6倍

全世界新冠肺炎确诊患者超过1000万人的情况下，每天的确诊患者超过20万人，传染速度越来越快，新冠疫情第二次大流行的恐慌正在成为现实。也有分析称，出现了传染力最高提升了6倍的变种新冠病毒。据世界卫生组织（WHO）统计，当地时间4日，全球新冠确诊病例增加了212326例，刷新了上月28日（19.0566万人）的纪录。以美国、巴西、印度等国为中心，传染正在扩大，扩散速度也在加快。今年6月一个月内的确诊病例为595.6224万人，占今年前6个月确诊病例的55%。

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据朝鲜日报今天报道称，传播力达6倍的变种新冠病毒引发紧急状况。

韩国国内的疫情也从4日开始连续3天出现60多名确诊患者，达到了大邱新天地余波未了的今年4月初的水平。韩国中央防疫对策本部副本部长4日表示：“一线流行病学调查官们说，最近新冠病毒的传播速度比大邱和庆北地区发生的病毒更快。（海外）研究结果发现新冠病毒的部分变异群——也就是所谓的GH型病毒——传播力可能要高出6倍。”

根据基因碱基序列不同，新冠病毒分为主导中国初期流行的S型和之后以亚洲圈为中心流行的V型，以及在韩国国内引发大邱新天地集体感染的G型。其中G型变异成为GR和GH等，GH型的传染力最高可达6倍，美国研究人员2日在国际学术刊物《Cell》上发表了这一研究结果。对999名英国患者进行调查的结果显示，病毒的浓度是新冠扩散初期的6倍左右，传染扩散速度也会相应加快。