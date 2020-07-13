全球人道巨富联名信要求增富人税 未提中国巨富

全球80多位自称支持人道的富豪今天发表联名公开信，要求各国政府对超级富豪大幅课更多税，以提供资金协助全球走出2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，进行复原重建。据消息说，未来不只超级富豪将被课更多税，许多民众也免不了面临加税。

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据法新社今天报道称，80余富豪联名要求对富人加税以协助度过疫情冲击。署名的富翁自称是一群「支持人道的富豪」。他们在信中表示，自己应该被课更多税，且应「立即这么做，大幅加税并永久实施」。

署名者包括美国知名冰淇淋公司班杰利（Ben & Jerry's）共同创办人葛林斐德（Jerry Greenfield）、英国知名影视编剧李察寇蒂斯（Richard Curtis）、美国电信技术企业家托波尔（Sidney Topol）、新西兰零售业巨擘企业家丁达尔（Stephen Tindall）和美国纪录片导演阿比盖儿迪士尼（Abigail Disney）等。

据信中写道：「全球受到COVID-19袭击，像我们这样的富豪在治愈全球方面应扮演重要角色。…我们既没在加护病房照顾患者，也没驾驶救护车送患者到医院、在杂货店架上补货或挨家挨户送餐，但我们有钱，而且有很多。」信中说，「在全世界尝试从这场危机复原的时刻，钱正是现在人们非常需要的，且未来几年还会继续需要。」

这群富豪选在20国集团（G20）财长会议即将召开前发表公开信。联名者还包括国际慈善组织「乐施会」（Oxfam）、「租税正义联盟英国分部」（Tax Justice UK）和美国富豪组成的「爱国百万富豪」（Patriotic Millionaires）等团体。

法新社说，全球各国面对疫情带来的经济冲击，正努力想办法回应，已有一些国家开始讨论加税选项。英国智库「财政研究所」（Institute of Fiscal Studies）便指出，不只超级富豪将被课更多税，许多民众也免不了面临加税。

据西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本月稍早已表明，政府可能提高税负。俄罗斯也计划对收入较高民众加税。