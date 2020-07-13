美军两栖攻击舰离奇爆炸起火

美国海军和地方消防部门官员表示，周日一艘停靠在圣迭戈(San Diego)海军基地的美国军舰发生起火，火势持续数小时之久，造成全船人员疏散，21名轻伤者被送往医院。消息引述一位要求匿名的民用承包商表示，起火点是该舰水线以下的区域，所以更难以控制，并可能蔓延到军舰的燃油系统。港内临近两艘隐形导弹驱逐舰被迅速转移。

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据路透社消息，美国圣迭戈军港内一艘美国军舰发生起火，21人轻伤。圣迭戈消防部门报告称，本次火情于当地时间星期天上午08:30出现在海军两栖攻击舰“好人理查号”上，当时这艘船正在港内进行例行维护。在几个小时内，该舰257米的舰身很大一部分都被大团大团呛鼻的浓烟所吞没，方圆几英里都能看到，港内约六艘消防船将消防水龙对准起火船只进行扑救。

美国海军发表声明称，17名水兵和四名平民被送往医院进行救治，但没有生命危险。美国海军稍早称，有18名船员受伤。国防部海军发言人Charles Brown表示，受伤的水兵多为吸入有害气体以及轻微烧伤。该舰约有1,000名船员。

在当地时间中午，圣迭戈消防部门称所有船员都已撤出，空中拍摄的画面显示，舰上升起滚滚的浓烟。

海军声明称，附近的两艘隐形导弹驱逐舰被转移到远处的码头。当地时间下午3点，火势开始熄灭。

圣迭戈的海军发言人Mike Raney称，起火原因尚未查明，但没有发现人为纵火的迹象。他对路透表示，做为安全措施，军舰进港维修前，都要卸载所携带的弹药。

法新社消息说，据美国官员与地方媒体说，靠泊在加州圣地牙哥海军基地的美军两栖攻击舰「好人理查号」星期天在当地时间上午8时30分前后爆炸起火，至少21人受伤，火势恐将延烧「好几天」。

圣地牙哥消防主管史托尔（Colin Stowell）表示，火势可能延烧「好几天」，「焚烧到水线」为止。

海军水面编队说，事发之际约有160人在这艘船舰上，而编制1000名水兵的好人理查德号当时正在进行维修。