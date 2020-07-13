香港单日新增52确诊 潜有社区大爆发危机

香港卫生防护中心周一称，截至下午四时，香港单日新增52宗新冠病毒确诊个案，为自3月底以来最多；本地媒体援引消息称，政府高层召开会议，预料最快今天公布收紧一系列防疫措施。香港疫情自上周二起持续恶化，主要是本地感染个案不断增加，反映潜在社区大爆发危机。

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据路透社今天报道称，香港单日新增52宗新冠病例为三个半月来最多，政府商讨收紧防疫措施。据香港卫生防护中心传染病处主任张竹君在记者会上指出，围堵政策对控制目前疫情作用不大，因为现时个案数字多，患者去过的地方也多。她并指出，“最近无源头个案大增，真的好严峻。”

今天新增确诊个案之中，11宗为输入个案，分别来自菲律宾、巴基斯坦、印度、印尼等，当中有海员和外佣。而41宗本地感染个案之中，21宗为与此前确诊个案相关、20宗来源不明。当中亦有多名确诊者曾经到访慈云山的翠河餐厅、薀莎餐厅、百汇轩以及牛池湾彩龙皇宫大酒楼、上环聚点坊等食肆。至于源头不明的个案中，有患者是深水埗壁球中心职员、酒楼装修工人、超市收银员、酒店餐厅侍应等等。

新增确诊个案中，有一宗的确诊者上周曾到西九龙红十字会捐血。医管局总行政经理刘家献称，追踪血液去向，暂时已知伊利沙伯医院一名病人曾接受其中部分输血。但他指出，参考沙士（SARS）等经验，透过血液感染病毒的机会不高。

据该报道，香港疫情自上周二急速恶化，本地感染个案急增，且有不少个案找不到源头，引发社区大爆发的担忧；政府上周已连出三招，包括加强口岸及获豁免人士入境检测、收紧餐饮场所人数容量限制以及让学校提早放暑假。

邻近香港的澳门政府周一下午宣布，监于香港新冠病毒疫情持续，基于公共卫生考虑，由7月13日18时起，所有经港珠澳大桥由香港入境人士均需出示7日内新型冠状病毒核酸检测阴性证明，未能出示证明者可被拒绝入境，同时维持所有由香港入境人士在指定地方进行14天医学观察的措施。

香港贸易发展局周一宣布，鉴于过去一星期新型冠状病毒确诊个案上升，原订周三（15日）开幕的书展及另外三个同期举行的博览会等公众活动将会延期举行。