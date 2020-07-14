造疫苗美国建快速通道 辉瑞和BioNTech入选 或夏末出品

辉瑞(PFE.N)和其伙伴BioNTech SE 周一表示，他们的两种实验性新冠病毒候选疫苗获得美国食品药物管理局(FDA)指定“快速通道”，获得该身分可加速监管审核程序。而美国政府一位高级官员表示，与美国政府合作的制药商有望在夏季结束前开始积极生产新冠病毒疫苗。

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据路透社说，辉瑞和BioNTech新冠病毒候选疫苗获美国FDA指定“快速通道”。此消息拉抬普遍市场人气，投资人为新冠肺炎疫苗研发有进展的迹象感到振奋。BioNTech在美上市股票一度大涨约15%，最后收升10.55%。辉瑞股价一度涨约5%，终场收高4.08%报35.21美元。

FDA授予快速通道，将加快显示有潜力因应尚未满足的医疗需求的新药及疫苗的审核。摩根大通分析师Cory Kasimov在一篇报告指出，市场“迫切希望抓住疫苗领域的任何正面进展”。但Kasimov表示，最新消息实际上并没有那么令人惊讶或那么意义重大，并指出获得FDA指定快速通道“不意味着有可能成为一种特定的候选疫苗。”

在美国和德国目前进行的试验中，公司所评估的至少四种疫苗中，获得指定的这两种候选疫苗BNT162b1和BNT162b2是最先进的。据这两家公司称，他们预计最早本月稍晚会开始对至多3万名参与者进行大规模试验，这还要取决于监管批准。

如果疫苗成功，他们将加倍努力，争取到今年年底生产出高达1亿剂，到2021年底有可能生产超过12亿剂。

据路透社说，美国政府一位高级官员周一表示，与美国政府合作的制药商有望在夏季结束前开始积极生产新冠病毒疫苗。该不愿具名的官员表示，“如果要确切说出疫苗的生产和制造时间，大概还要四到六周的时间，但是我们将在夏季结束前积极生产。”他补充说，政府已经在与企业合作装备生产设施和获取原材料。

迄今特朗普政府已经透过其曲速行动计划(Operation Warp Speed Program)，资助四种新冠疫苗的研发，目标是到2021年底生产3亿剂疫苗。

该官员表示，疗法的临床试验可以在几周内产生结果，从而有可能在秋天前生产数十万剂疫苗。该官员还说，“尽管我们认为持平而论，疫苗以惊人的速度发展，比史上任何疫苗的发展速度都还要快，而治疗方法甚至更快。