巴西亚马逊雨林保护区的牛群成为肉品公司JBS的供应链源头
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国际特赦组织发布报告《森林沦为牧场》（From forest to farmland），指出世界最大肉品公司JBS的供应链源头来自巴西亚马逊雨林保护区出现的非法放牧牛群 。
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肉品公司巨头JBS疏于监督非法放牧，没有能阻止非法商业放牧的牛群进入其产品供应链，因此悖离了《联合国工商企业与人权指导原则》的规范，未尽到身为企业公司应有的职责及谨慎。国际特赦组织表示，根据《联合国工商企业与人权指导原则》，JBS公司因提供经济诱因导致保护区出现非法放牧牛群，已侵犯保留区内原住民及居民的人权。
国际特赦组织危机与环境主任皮尔斯豪斯（Richard Pearshouse）表示， JBS公司至少从2009年起，就知道保护区非法放牧的牛群可能会进入其产品供应链。
但是JBS公司却没有能有效监督其包含间接供应商的供应链。JBS公司必须弥补已经造成的危害，并尽快实施监测系统以避免再出现非法放牧的情况。
据估计，巴西国内有大约2.14亿头牛只，为世界之冠，牛肉产值将近1,240亿美元，占巴西8%的GDP。
1988年到2014年间，遭砍伐或焚毁的森林有63%成为了牛群牧地，面积是五个葡萄牙那么大。
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