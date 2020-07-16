神秘黑客大举进攻推特心脏

一连串推特名人帐户周三遭到黑客入侵，用来发布骗取数字货币的推文，其中包括角逐美国总统的候选人拜登、电视真人秀明星金·卡戴珊(Kim Kardashian)、前美国总统奥巴马、特斯拉创始人马斯克、“侃爷”坎耶·维斯特(Kanye West)以及许多其他人气颇高的帐户。推特称已采取罕见动作，凸显出此次黑客入侵的严重程度。专家警告，“如果黑客确实能够进入推特的后端，或者直接侵入了数据库，那么就没有什么可以阻止他们窃取数据了...。”

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据路透社消息，推特(Twitter)名人帐户遭黑客大举入侵，推特紧急暂停部分认证帐户发文。在发生第一波推特帐户被黑之后将近两小时，未对外公布原因。推特采取罕见动作，禁止至少部分经过认证的帐户同步发文，凸显出此次黑客入侵的严重程度。

目前还不清楚是否所有的认证帐户皆受到影响，但若真是如此，这对推特平台及其用户将是重大冲击。认证用户包括名人、新闻记者、新闻机构、以及政府、政治人物、国家元首、应急服务机构。

该报道称，推特未提供详细说明，但在声明中称，“在我们检视和处理这个问题的同时，用户可能无法发文或重设密码。”

这一问题的范围之大暗示，黑客或许侵入了整个系统，而不仅仅是个别账户。虽然账户被侵入并不罕见，但周三黑客事件的范围和协调性还是让专家感到意外。

据网络安全公司CrowdStrike联合创始人Dmitri Alperovitch指出，“看起来这堪称迄今为止针对主要社交媒体平台最严重的一起黑客攻击事件。”

据路透社指，一些专家认为，黑客似乎很有可能进入了推特的内部架构。据安全公司Synopsys软件工程主管Michael Borohovski表示，“有很大可能黑客能够侵入推特应用的后端或者服务层，”Michael Borohovski还说，“如果黑客确实能够进入推特的后端，或者直接侵入了数据库，那么就没有什么可以阻止他们窃取数据了...。”