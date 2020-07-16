美国制裁指向俄天然气管道项目投资

美国国务卿蓬佩奥警告两条俄罗斯天然气管道项目的投资者，在特朗普政府试图遏制克里姆林宫对欧洲和土耳其的经济影响之际，他们可能面临制裁。

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据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)警告俄罗斯天然气管道项目投资者可能面临美国制裁。蓬佩奥周三在记者会表示，根据2017年的美国敌对国家制裁法案，北溪2号和Turkstream支线管道的欧洲投资者可能有遭美国制裁的风险。这些管道将从俄罗斯输送天然气到欧洲和土耳其。

据佩奥表示，“这是明确警告，绝不容忍那些企业帮助和支持俄罗斯邪恶影响力的项目。现在就退出，否则后果自负。”

美国天然气供过于求，目前正设法向欧洲出口液化天然气(LNG)。美国也支持欧洲分散其LNG的供应来源，转向挪威等国。

该报道称，据塔斯社(TASS)引述俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova称，对这两条管道的制裁等同于政治压力。据Maria Zakharova说，“这是利用政治压力施行不公平竞争。”Zakharova称。“这显示出美国制度的弱点。除了用强迫的手段，没有其他有效的工具。”