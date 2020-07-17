Covid-19阴影下 农业未来十年展望

经合组织（OCDE）与联合国粮农组织（FAO）认为，展望未来十年，对农业与粮食而言是正面的。哪怕Covid在短期里对供应链造成众多干扰。

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据本台RFI法广经济组记者Claire周五（2020年7月17日）报道，经合组织秘书长在与联合国粮农组织联合举办的2020-2029农业展望会上承认，这是一个极其特殊的时期，全球粮食体系遭受疫情的冲击。人们看到货架空了，卡车被困在边境，而供应链则很快就适应了，满足需求。秘书长强调，断货和波动只是区域性存在，Covid-19没有转化为粮食危机。

全球粮食价格下跌是基本趋势

在短期里，全球经济的阵痛应该会加速这种趋势。未来十年全球粮食价格下跌。Covid危机带来收入下降应该会在这一阶段的初期造成粮食消费减少，这对价格产生压力，况且库存很多。此后，出于人口的增加，粮食消费会恢复上升，但势头不如过去十年。

完善效益提高产量

产量提高，95%得益于效益的完善。尤其是，这种完善还会更好，产量增加将会更快。所以，经合组织与联合国粮农组织认为，谷类ˎ 油籽ˎ 奶制品，甚至还有肉类，未来十年里，价格应该下跌。农业供应增大，95%是由于效益提高与革新：新的品种，新的科技，新的农业投入。联合国粮农组织方面不认为这对环境有负面影响。

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从贸易堡垒到蝗虫，巨大挑战依旧

如果说农业熬过了Covid，但挑战仍在。动物疾病，例如非洲猪瘟摧毁了中国的猪只生产；蝗虫入侵的威胁波及中东和非洲，一平方公里的蝗虫群一天可消耗掉35000人的口粮。气候干扰使得降低碳排放成为当务之急，尤其是就养殖与农药。经合组织认为迫切需要提出的是，进入全球市场不应被政策决定所左右。此外，每个国家都采取措施保障最弱势群体的食品供应。

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