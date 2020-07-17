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Coronavirus/农业/粮食供应

Covid-19阴影下 农业未来十年展望

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经合组织认为，谷类ˎ 油籽ˎ 奶制品，甚至还有肉类，未来十年里，价格应该下跌。 Les prix réels des céréales, des oléagineux, des produits laitiers et même de la viande devraient baisser au cours des dix prochaines du fait d'un meilleur rendement, selon l'OCDE (image d'illustration).
经合组织认为，谷类ˎ 油籽ˎ 奶制品，甚至还有肉类，未来十年里，价格应该下跌。 Les prix réels des céréales, des oléagineux, des produits laitiers et même de la viande devraient baisser au cours des dix prochaines du fait d'un meilleur rendement, selon l'OCDE (image d'illustration). © ©REUTERS/Dondi Tawatao 路透社
作者： 尼古拉
1 分钟

经合组织（OCDE）与联合国粮农组织（FAO）认为，展望未来十年，对农业与粮食而言是正面的。哪怕Covid在短期里对供应链造成众多干扰。

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据本台RFI法广经济组记者Claire周五（2020年7月17日）报道，经合组织秘书长在与联合国粮农组织联合举办的2020-2029农业展望会上承认，这是一个极其特殊的时期，全球粮食体系遭受疫情的冲击。人们看到货架空了，卡车被困在边境，而供应链则很快就适应了，满足需求。秘书长强调，断货和波动只是区域性存在，Covid-19没有转化为粮食危机。

全球粮食价格下跌是基本趋势

在短期里，全球经济的阵痛应该会加速这种趋势。未来十年全球粮食价格下跌。Covid危机带来收入下降应该会在这一阶段的初期造成粮食消费减少，这对价格产生压力，况且库存很多。此后，出于人口的增加，粮食消费会恢复上升，但势头不如过去十年。

完善效益提高产量

产量提高，95%得益于效益的完善。尤其是，这种完善还会更好，产量增加将会更快。所以，经合组织与联合国粮农组织认为，谷类ˎ 油籽ˎ 奶制品，甚至还有肉类，未来十年里，价格应该下跌。农业供应增大，95%是由于效益提高与革新：新的品种，新的科技，新的农业投入。联合国粮农组织方面不认为这对环境有负面影响。

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从贸易堡垒到蝗虫，巨大挑战依旧

如果说农业熬过了Covid，但挑战仍在。动物疾病，例如非洲猪瘟摧毁了中国的猪只生产；蝗虫入侵的威胁波及中东和非洲，一平方公里的蝗虫群一天可消耗掉35000人的口粮。气候干扰使得降低碳排放成为当务之急，尤其是就养殖与农药。经合组织认为迫切需要提出的是，进入全球市场不应被政策决定所左右。此外，每个国家都采取措施保障最弱势群体的食品供应。

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