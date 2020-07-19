马来西亚登嘉楼立法紧急保护海龟蛋

在马来西亚，临海的登嘉楼州（Terengganu）颁布了一项新法律，禁止贩卖海龟蛋。“登嘉楼 ”也被译为“丁加奴”，当地因海龟每年回到这里的海滩或河滩来产蛋而闻名东南亚。

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本台RFI法广法文网周日（2020年7月19日）刊出了记者Gabrielle MARECHAUX的一个长篇采访，在此予以着重介绍。报道说，登嘉楼出名的原因之一，也是因为这里可以品尝得到濒临灭绝的珍稀动物海龟的蛋。尽管现在可以看到思维开始转变，但动物保护工作依然复杂。

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当地人Wazel表示，童年时他曾吃过海龟蛋，青年时他偷猎过海龟蛋，而今，步入五十岁的他，在过去近十年里致力于保护海龟蛋。一种180度的思想转变。他表示：现在走在河滩，已经几乎看不到成年的乌龟。如果人们继续偷蛋，我们的后代就看不到这一切了。所以我如今致力于保护乌龟，以便人们可能继续观赏乌龟。他现在已是乌龟观察组织（TCS）的一名管理员。每年到了乌龟下蛋季节，他都会在夜间巡视沙滩，赶在天敌和盗猎人之前，收集海龟蛋。

海龟蛋和水果一起放在市场销售

就在海龟保护机构九年来致力于抢救小海龟的同时，20公里外的Chukai市场上，海龟蛋被混在水果中，一起销售。当地一名女商贩指出，尽管这一做法没有得到大家一致认同，但这种生意依然火红。这名商贩表示，海龟蛋的气味在近距离真的很难闻，她的女儿就受不了这股味，但它有益于防范AVC脑血管意外（中风），有人就是因此而购买，价格为二欧元三个。

本台RFI法广记者在这一采访报道中指出，如果说登嘉楼州的新法对保护濒临灭绝物种是一个进步，但当局尚未公布对违法分子如何量刑。

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