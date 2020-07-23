世界疫情持续恶化 丧生者逼近63万

截至格林威治标准时间23日11时，自去年12月中国爆发疫情以来，全球至少62万7307人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），1525万人确诊。

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据法新社今天报道称，全球新冠肺炎逾1525万人确诊，近63万人染疫丧生。

由法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间23日11时（台湾23日晚间7时），自去年12月中国爆发疫情以来，全球至少62万7307人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

新型冠状病毒疫情肆虐全球196个国家及地区，目前至少有1525万3270人染疫，其中至少853万5200人目前被认为已经康复。

法新社说所搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增1万53起死亡及26万6133起感染病例。根据最报通报，新增病逝人数最多的国家是秘鲁（3876死），巴西（1284死）及印度（1129死）。

秘鲁24小时内通报新增3876起死亡病例，但其中只有188例死于昨天，其余3688例是之前未列入计算的病逝患者。

该报道称，美国是疫情最严重国家，累计14万3190人病故、397万908人确诊，至少121万849人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（8万2771人丧生、222万7514人染疫）、英国（4万5501人丧生、29万6377人染疫）、墨西哥（4万1190人丧生、36万2274人染疫）及意大利（3万5082人丧生、24万5032人染疫）。

依照死亡人数及人口的比例，比利时是死亡率最高的国家，每10万人就有85人染疫丧生，其次是英国（67人）、西班牙（61人）、意大利（58人）及瑞典（56人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3729例确诊（昨天至今新增22例）、4634起死亡（无新增死者）及7万8855人已康复。

据法新社指，欧洲累计20万6714死、300万7088例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计17万3867死、405万7096例确诊；美国和加拿大累计15万2094死、408万3148例确诊；亚洲累计5万4096死、227万1815例确诊。

中东地区累计2万3942死、104万8030例确诊；非洲累计1万6432死、77万1160例确诊；大洋洲累计162死、1万4936例确诊。