新冠病毒致真人版花木兰无限期延迟上映

据迪士尼公司宣布，鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续延烧，高预算电影真人版「花木兰」将无限期延后上映。「星际大战」及「阿凡达」系列电影也将各延一年发行。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，因新冠病毒疫情烧不停，真人版花木兰无限期延迟上映。真人版电影「花木兰」（Mulan）之前已遭二度延后发行，最近一次是被延至8月21日上映。

迪士尼影视制作公司（Walt Disney Studios）发言人昨天稍晚发声明表示：「过去几个月来，说到我们如何在这场全球健康危机中发行电影，显然没什么是不会变的。而今天，在我们评估如何最有效地将这部电影呈现给全球观众后，决定暂停『花木兰』的发行计划。」

迪士尼公司也宣布「星际大战」（Star Wars）及「阿凡达」（Avatar）的系列电影将各延一年上映。

法新社说，「阿凡达」续集从2021年延后至2022年12月上映，而下一部「星际大战」将从2022年延期至2023年12月。之后「星际大战」及「阿凡达」续集将以交错方式上映。3集「阿凡达」会在2024年、2026年及2028年上映，而2集「星际大战」将在2025年及2027年上映。