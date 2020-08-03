美国力挺厄瓜多尔 反对中国船在加拉帕戈斯群岛海域非法捕捞

美国国务卿蓬佩奥周日发表声明支持厄瓜多尔，该国对中国渔船在其加拉帕戈斯群岛海洋保护区附近从事非法捕捞感到不安，并在日前采取行动。

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蓬佩奥在这份声明中说，“我们坚决支持厄瓜多尔为确保悬挂中国国旗的船只停止从事非法、未经申报及毫无节制捕捞活动而作出的努力。”

加拉帕戈斯群岛隶属厄瓜多尔，距离该国海岸1000公里，被列入世界自然遗产目录，有13.3万平方公里的海洋生物保护区海域。上周厄瓜多尔当局对大批渔船出现在该岛附近海域表达不安，该国海军两周前向在该群岛附近海域的260艘渔船发出警告，这些渔船中大部分悬挂着中国国旗。

蓬佩奥在声明中说，这些船只出现在“重要的加拉帕戈斯海洋保护区附近，捕捞濒临灭绝的鲨鱼以获得鲨鱼鳍，同时捕捞许多其他受保护的物种”。他强调表示，“国际社会应认识到，现在比以往任何时候都更为重要，我们应该携手捍卫法治，坚持要求北京方面为保护海洋环境做出更大的努力。”

英国广播公司相关报道指，中国船只每年都会到厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛海域寻找海洋生物物种，2017年该国截获中国船只，发现了300吨的海洋生物，其中大部分是鲨鱼。

厄瓜多尔国防部长奥斯瓦尔多·贾林（Oswaldo Jarrin）上周二曾说：“这些外国捕捞船队在加拉帕戈斯群岛的专属经济区之外，但他们可以随时进入或渗入到专属区内，这令人担忧。”。他表示，“我们正处于戒备状态，进行监视巡逻，以避免发生类似2017年的事件。”

加拉帕戈斯群岛特殊的多样性气候和火山地貌造就了其独特而完整的生态系统，是多种珍稀动植物的栖息地，尤其以巨型陆地龟闻名，著名生物学家达尔文1835年曾到这里考察，并受启发而提出了著名的生物进化论，目前该群岛3万8000平方公里生物保护区内，共有栖息有2900多种物种，这里也生活着地球上最大的鲨鱼种群。