养蜂人不会感染新冠病毒？德国研究人员质疑中方研究报告的含金量

据中德意志广播电台报道，今年年初，一份来自中国的研究报告称，养蜂人不会感染上新冠病毒。但德国研究人员现在对这份报告的准确性持极大的怀疑态度。

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武汉有数百名养蜂人。一份中国研究报告年初断言说，养蜂人不会感染新冠病毒。接受调查的723名养蜂人中，没有一个人感染了新冠肺炎。

这是不是一个也能让德国养蜂人感到欣慰的消息呢？德国耶拿一个研究小组现在说不。他们对中国的研究报告持强烈的怀疑态度。

耶拿大学医院肿瘤学教授希波纳(Jutta Hübner)参加了对该中国研究报告准确性的事后调查研究项目。她说，蜜蜂产品确实含有抵抗病毒和病菌的成分。但中国的研究报告没有显示研究流程，也没有人口机构数据以及一些相关数据，报告本身做得很差。

参加该研究项目的还有明斯得特教授（Prof. Dr. Karsten Münstedt），他是巴符州的妇科医生，也是个养蜂人，自40年来一直养蜂，并经常发表有关蜜蜂的医学文章。两位教授都已和中国的调查报告打过一些交道，现在都对中国的调查报告持怀疑态度。

希波纳教授说，中方对一个课题的综合研究报告经常做得不干净，但会对全球医学发生很大影响。她呼吁人们要“非常警惕”来自中国的调查报告。因为仔细看的的话，常会发现数据不对。但外表看上去很好看，如果比成是汽车，中国的调查研究报告外表看上去就像是保时捷，但车子里面可能甚至还达不到原东德生产的Trabi老爷车的水平。

两位教授于是决定自己来询问养蜂人，查询养蜂人是否不会感染新冠病毒。耶拿大学医院上报了这一研究课题。自六周来，研究小组一直在收集德国养蜂人的数据，现已收到了约300份数据。数据显示，有些养蜂人也传染上了新冠病毒。

明斯德特教授警告说：“我认为有一点很重要：我们绝对不应相信，养蜂人或者使用蜜蜂产品的人或者最近被蜜蜂蜇过的人是不会感染上新冠病毒的。”

研究小组打算尽快于本月公布他们的研究结果。