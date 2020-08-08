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印度金奈存在类似贝鲁特大爆炸隐患

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印度海关人员在金奈查获740吨硝酸铵 Les douanes du port de Chennai ont révélé la présence de 740 tonnes de nitrate d’ammonium dans plusieurs entrepôts (illustration).
印度海关人员在金奈查获740吨硝酸铵 Les douanes du port de Chennai ont révélé la présence de 740 tonnes de nitrate d’ammonium dans plusieurs entrepôts (illustration). © ARUN SANKAR / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分钟

印度海关人员在孟加拉湾沿岸最大的海港城市Chennai（金奈或钦奈）的多座仓库里发现了740吨硝酸铵（Nitrate d’ammonium）。这种化学品被认为是8月4日周二贝鲁特港灾难性大爆炸的肇事原因。

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据本台RFI法广记者Côme BASTIN周六（2020年8月8日）发自班加罗尔消息，印度海关人员在仓库里起获的这批硝酸铵，保存状况令人质疑。正是出于对发生类似贝鲁特大爆炸灾难性事件的担忧，位于印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的金奈海关人员在多座仓库里发现了740吨硝酸铵。

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这批化学品已在Chennai郊区已存放了五年之久。进口商没有相应的许可证。不过当局表示，经检查，这批硝酸铵的存放状况符合爆炸品的法律规范。但这一解释还是不足以让人安心。泰米尔纳德邦污染控制中心在8月7日周五指出，这些之前从未接受过检查的仓库周围，共生活着近1万2千人。他们将在本周末被转移。泰米尔纳德邦当局还下令，对另外三座仓库展开检查。

在与泰米尔纳德邦相邻的安得拉邦（Andhra Pradesh）也很担忧，当地Vizag市内存放了近1万9千吨硝酸铵。今年5月就已发生过一起工业灾难。当局已派出检查组，确保这批化学品的存放安全。

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