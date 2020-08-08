印度金奈存在类似贝鲁特大爆炸隐患

印度海关人员在孟加拉湾沿岸最大的海港城市Chennai（金奈或钦奈）的多座仓库里发现了740吨硝酸铵（Nitrate d’ammonium）。这种化学品被认为是8月4日周二贝鲁特港灾难性大爆炸的肇事原因。

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据本台RFI法广记者Côme BASTIN周六（2020年8月8日）发自班加罗尔消息，印度海关人员在仓库里起获的这批硝酸铵，保存状况令人质疑。正是出于对发生类似贝鲁特大爆炸灾难性事件的担忧，位于印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的金奈海关人员在多座仓库里发现了740吨硝酸铵。

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这批化学品已在Chennai郊区已存放了五年之久。进口商没有相应的许可证。不过当局表示，经检查，这批硝酸铵的存放状况符合爆炸品的法律规范。但这一解释还是不足以让人安心。泰米尔纳德邦污染控制中心在8月7日周五指出，这些之前从未接受过检查的仓库周围，共生活着近1万2千人。他们将在本周末被转移。泰米尔纳德邦当局还下令，对另外三座仓库展开检查。

在与泰米尔纳德邦相邻的安得拉邦（Andhra Pradesh）也很担忧，当地Vizag市内存放了近1万9千吨硝酸铵。今年5月就已发生过一起工业灾难。当局已派出检查组，确保这批化学品的存放安全。

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