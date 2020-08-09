Covid-19 :北欧航空SK4700航班很失望

挪威从2020年8月8日周六起对来自欧洲四国的旅客再次强制执行隔离措施。北欧航空（SAS）SK4700航班的158人，因一分钟之差，不得不接受隔离。

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据本台法广RFI法文网报道，挪威当局周四宣布，对来自欧洲四国：法国ˎ 瑞士ˎ 摩纳哥和捷克的旅客实施隔离10天的措施。北欧航空的一架波音737客机，有158人。这架客机的航班号为SK4700，它从法国尼斯（Nice）飞挪威奥斯陆(Oslo Gardermoen)，比原定时间提前9分钟抵达。

客机在挪威奥斯陆下降时，驾驶员曾宣布预计抵达停靠时间是2020年8月8日周六零点整，对此，SK4700航班里，充满了一片热烈鼓掌之声。大家都松了口气，本以为就此躲过了强制隔离措施，因为他们的班机提前了9分钟。挪威对来自法国旅客实施强制隔离措施的起点时间是周六。

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然而，他们都想错了。奥斯陆方面在经过短暂的思考后，做出决定，从周六零点起开始执行这一隔离措施。挪威当局对上述欧洲四国实施隔离措施的衡量标准为：在过去14天中，每十万居民中的新感染Covid-19人数超过20。

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