日本油轮“断成两节”漏油千吨 毛里求斯天堂被弄脏

日本散货船WAKASHIO号在南印度洋岛国毛里求斯东南海域触礁后，船体在8月15日折断，该船已向岸边倾泻一千吨燃油。救援队伍打算先将三分之二船身拖向远海。

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这艘船的船东是日本长铺汽船，承租方是商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）。商船三井周日宣布，WAKASHIO号船于8月15日在海上一折两段，向岸边倾泻了大约一千吨燃油。该声明说，这个信息来自该船的所有者长铺汽船。

法新社说，这艘散货船7月25日在毛里求斯东南部海域触礁搁浅，船上载有3800吨燃油和200吨柴油。目前已从船身内部溢出800至1000吨燃料，污染了海岸，尤其是毛里求斯的红树林和濒危物种保护区。

毛里求斯首都路易港警方未披露姓名人士透露，救援队伍计划先将该船的前部，相当于船体三分之二，拖到远海，以减少漏油引发更多生态污染。余下的三之一船身目前仍被卡在岩礁里。

毛里求斯政府被民众指控疏忽大意。舆论不明白为什么从这艘船搁浅到发现泄油，这段时间内，当局做的事情如此少。

毛里求斯总理普拉温德-贾格纳特（Pravind Jugnauth）认为政府没有犯任何错误，并拒绝道歉。毛里求斯政府还宣布，将就燃油造成的损害以及清洁海岸的费用向船东和保险人寻求赔偿。

日本长铺汽船 Nagashiki Shipping表示，“深知（自己）责任”，并答应“真诚”回应赔偿要求。

据共同社报道，毛里求斯在8月7日宣布进入“环境紧急状态”。日本政府为确认事故情况，正在协调向当地派出环境省职员和专家。

南印度洋岛国毛里求斯是风光奇旎的度假天堂。该国民风温和友善，大部分居民的祖先来自印度。少部分是巴基斯坦裔，还有较少欧洲人及华人。