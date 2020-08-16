埃及总理访苏丹 议埃塞俄比亚复兴大坝

埃及总理周六访问苏丹，旨在加强双方的政治与经济关系，统一立场，共同应对埃塞俄比亚在青尼罗河上修建的复兴大坝。埃及ˎ 苏丹以及埃塞俄比亚正准备就此大坝召开一次三方会议。

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埃及总理周六访问苏丹，旨在加强双方的政治与经济关系，统一立场，共同应对埃塞俄比亚在青尼罗河上修建的复兴大坝。埃及ˎ 苏丹以及埃塞俄比亚正准备就此大坝召开一次三方会议。

据本台RFI法广记者Alexandre.B周日（2020年8月16日）发自开罗的报道，埃及政府总理马德布利Moustafa Madbouli周六（2020年8月15日）到访喀土穆， 并已会晤了苏丹过渡政府总理Abdallah Hamdok。埃塞俄比亚复兴大坝是这两位非洲尼罗河沿岸国家政府首脑商讨的重要议题之一。

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对埃塞俄比亚而言，这座非洲最高的大坝对其农业生产与发电至关重要。而对苏丹而言，源自埃塞俄比亚的青尼罗河为其国民提供了50%的所需用水。但对埃及而言，这座可以控制85%水流的大坝，被认为是一种威胁。

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埃塞俄比亚过去曾在苏丹穆斯林政权与开罗反穆斯林兄弟会之间的理念分歧中起到过调解人的作用。而今，开罗与喀土穆新政府之间的关系已明显改善。

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