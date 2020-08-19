新冠病毒变种或更传染

根据专家指称，欧洲、北美和部分亚洲地区越来越常见的新冠病毒变异可能令其更具传染性，但致命性似乎减弱了。世界卫生组织(WHO)称，科学家早在2月就发现了病毒变异，变异毒株已在欧洲和美洲传播。有马来西亚官员称目前正研发的疫苗可能对这种变异毒株无效。

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据路透社今天报道说，有专家称新冠病毒变异后更具传染性，但致命性可能下降。根据新加坡国立大学医院高级顾问、国际传染病学会候任主席Paul Tambyah认为，欧洲、北美和部分亚洲地区越来越常见的新冠病毒变异可能令其更具传染性，但致命性似乎减弱了。

据这位知名传染病医生指出称，有证据显示，这种名为D614G突变的新冠病毒毒株在一些地区扩散的同时，死亡率呈下降，这意味着其致命性较低。Paul Tambyah说，“如果一种病毒传染性变强了，但致命性下降了，这也许是好事，” Tambyah指出，多数病毒在变异时毒性会减弱。他称，让更多的人感染但不致命，这对病毒有利，因为病毒依赖宿主才能生存。

该报道说，世界卫生组织(WHO)称，科学家早在2月就发现了病毒变异，变异毒株已在欧洲和美洲传播。WHO还表示，没有证据表明这种变异导致了更严重的疾病。

周日，马来西亚卫生部总监诺希山（Noor Hisham Abdullah）敦促公众提高警惕，此前当局在最近两起聚集性疫情中发现D614G突变。

诺希山表示，该国检测到的D614G毒株传染性要高10倍，而目前正研发的疫苗可能对这种变异毒株无效。但Tambyah认为，这种病毒变异程度可能不足以影响疫苗的效果。