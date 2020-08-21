世界173国酝酿联手开发疫苗 中美不在其中

推动发展中国家普及疫苗的国际组织“全球疫苗免疫联盟”（Gavi，总部位于日内瓦）首席执行官塞斯·伯克莱20日透露，截止目前已有包括日本在内的173个国家对新冠传染病疫苗研发的各国共同出资机制表现出兴趣。他表示为避免防疫出现漏洞“将敦促所有国家参加”，呼吁美国、中国等尚未表态的国家参加。

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据共同社今天报道称，全球173个国家有意参加疫苗开发国际机制。据63岁的伯克莱接受共同社的电话采访，该机制名为“COVAX”，由世界卫生组织（WHO）和Gavi牵头。资金将用于多家制药企业的疫苗研发，若研发成功将可确保参加国至少20%人口的疫苗用量。各国在8月底前表态承诺参加后，预付20%人口疫苗费用的15%，这些资金将用于研发工作。

虽然预付也无法确保成功研发出疫苗，但伯克莱表示“全球经济目前也在遭受相当于每月5440亿美元的损失”，指出为避免对经济的影响进一步长期化，需要致力于尽快使疫苗投入实用。他认为传染病对策“如果无法落实到所有人，则任何人都不能说已经安全”，强调有必要在包括发展中国家的全世界同步实施疫苗接种。

据共同社说，围绕疫苗，诸如日本政府与制药巨头就投入实用后接受供应达成基本协议等，也出现了个别签约的动向。因此出现了疫苗无法提供给不具资金实力的发展中国家的担忧。

伯克莱表示COVAX的机制“还可成为应对未来新的传染病的系统”，因而呼吁广泛合作。