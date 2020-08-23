美国跳跃运筹帷幄布局6G战场

美国有意加大在更高端的6G无线通讯领域的投资，以“跨越式发展”超过中国华为在5G领域的优势。分析认为，6G移动传输的经济和军事影响更具革命性，各国在6G行业的竞争会更加激烈。据美国之音报道称，美国官员放话：绕过5G直通6G，超越华为。美国总统特朗普曾经在2019年2月发推文表示，希望尽快在美国看到5G、甚至是6G技术。他说：“美国公司必须加快努力，否则就会落后。”

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据美国之音报道称，五角大楼“超越式”进军6G，预计此为下一个兵家必争之地。

美国政府去年新设立的对外金融投资合作机构“美国国际开发金融公司（DFC）首席执行官亚当·博勒（Adam Boehler）最近透露，美国将通过“跨越式发展”，投资第六代通讯技术（6G），遏制中国在通讯技术领域取得的领先地位。

博勒在新闻网站JustTheNews8月9日播发的视频采访中表示：“我们更感兴趣的是下一个潮流是什么，我们感兴趣的是6G，（这是）我们投资的领域，因为美国和其他国家将在这里占据主导地位，中国不会通过补贴统治这一领域。”博勒认为，华为在5G通信部署中取得的优势靠的是这家公司获得的巨额补贴：“我们关注的一个问题是，为什么我们要从硬件的角度来看待5G。想想任何技术，都从硬件开始，然后转移到虚拟和软件。华为和5G，这是老行业的技术。那么，一个国家会在老行业的技术上花费数十亿美元，同时又把国家安全置于危险之中吗？这是一个我会问自己的问题，我会非常认真地考虑是否会在这方面投资。”

据该报道称，美国国防部下属的高级研究计划局（DARPA）从2016年开始，与非营利组织半导体研究公司（SRC）合作，与十多家私营科技企业组建合作投资集团，2018年1月正式宣布资助一个由30多所美国大学组成的合作研究项目，这一项目取名为“大学联合微电子学项目”（Joint University Microelectronics Program ，简称JUMP），计划在5年内投资约2亿美元，用于微电子领域的革新发展。DARPA承担项目经费的40%，私营企业赞助60%。

“太赫兹与感知融合技术研究中心”（ComSenTer）是 “JUMP”研究计划的子项目之一；纽约大学坦登工程学院（NYU Tandon School of Engineering）是这一子项目的研究团队成员。太赫兹被认为是6G数据传播的关键技术之一。纽约大学团队负责人、电子和计算机工程教授桑迪普·阮根（Sundeep Rangan）对美国之音说，美国国防部投资微电子尖端项目，可能是着眼于太赫兹技术的军事应用。

业界预计，6G移动通信性能将是5G的10到100倍，数据的传播速率需求将达到每秒100GB，甚至高达每秒1TB，传输的频段也将进入“太赫兹”（THz）时代，

美国联邦通信委员会（FCC）在2019年3月批准了利用95GHz到3THz之间的频率段实验，支持研究机构在这一无线电频率对数据密集型高带宽应用以及成像和传感操作进行创新。

据美国之音报道称，中国解放军主管的《中国国防报》今年4月发表题为《如果6G运用于未来作战》的署名文章，称6G技术引入军事领域将对“战争形态、装备发展、战场通信等军事实践产生重大影响。文章预言6G的军事运用潜力巨大，如果大规模加以军事使用，可以大幅提高无人情报侦察、智能指挥控制、可视作战行动、精准综合保障的水平，这可能是未来军队适应新军事变革的重要关注点之一。

美国陆军与Carbonics公司和南加州大学合作，研发碳纳米管技术，目标也是提高军事侦察装备性能，目标是使射频应用的传播速度超过100GHz。

上海集成电路技术与产业促进中心工程师韩芳在一篇分析中写道，美国国防部与工业界协作，目的是“大幅提高商业和军事应用的电子系统的性能、效率和能力，为国防部在雷达，通信和武器系统等方面提供具有绝对优势的技术支持。”

5G部署尚未成熟，6G未来如何使用?纽约大学的阮根教授说：6G的商业运用目前还停留在想象阶段，6G设备具体是什么样，甚至是难以想象的。他说，人们对6G技术的想象需要超越目前对手机设备的局限。

据该报道，除美国外，中国、日本、韩国、芬兰、瑞典、德国、英国等传统通信技术强国都已加入6G技术研发的行列。

芬兰奥卢大学2018年4月开始与诺基亚公司和芬兰国家技术研究中心合作，从事一项获得2.5亿欧元资助的6G研发项目；日本2019年11月宣布了一个20亿美元的科技研发刺激项目，其中包括6G开发；韩国三星与LG电子公司都在2019年设立6G研究中心。

中国科技部在2019年11月与中国国家发改委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委宣布启动“国家6G技术研发推进工作组”和“总体专家组”。中国华为公司表示，该公司一直在并进研发5G和6G技术。华为在美国的研发子公司Futurewei是美国电信标准组织ATIS的成员之一，参与6G行业标准制定。中兴通讯也表示将与中国联通在6G领域进行合作。

6G技术如何突破5G，实现跨越式发展，目前尚无定论。分析认为，6G可能基于5G基站并增强通讯功效，还可以运用卫星、无人机、甚至是可见光等新一代通讯方式。

美国太空探索技术公司（SpaceX）创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）倡导用卫星提供高速互联网服务，推出“星链”（Starlink）项目。有分析认为，类似的卫星互联网可能让美国6G部署如虎添翼。

该报道称，加拿大创新未来中心的分析人士普拉卡什说：“无论是SpaceX、‘星链’、还是亚马逊，太空互联网现在很快就会成为现实。因此，卫星可能很快就会发展成具有6G能力的，这也将改变各国建设电信基础设施的方式。”