美国首例新冠“二度感染” 病情比前次更严重

美国内华达州一名25岁男子，成为全美第一个已知的新冠病毒再度感染个案。实验室检测判定，该名男子每一次染疫的病毒株之间存在些微差异，表示确实为再度感染。医学专家认为，：“这项研究可能呈现再度感染的显著案例；再度感染是有可能的，这我们早就知道，因为免疫力从来就不会是百分之百的。”专家分析，“如果患者可能在这么短的时间内再度感染，未来研发对抗新冠肺炎的疫苗效力，以及群体免疫，都可能会受到影响。”

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据世界日报引述美联社消息，内华达州雷诺市(Reno)一名25岁男子于4月18日接受新冠病毒检测出现阳性反应，症状于同月28日消退，但5月底又出现染疫征状，并开始恶化，成为全美第一个已知的新冠病毒再度感染个案。该名男子首次感染时，出现喉咙痛、恶心、头痛与腹泻等症状；根据预印本研究著作，他于5月9日两次检出阴性过了几个星期，到了5月31日，又出现先前所有症状，再加上发烧与晕眩。到了6月5日，也就是该名男子第一次检出阳性的48天后，他的症状严重恶化，需要住院治疗，检测结果也再度呈现阳性反应。

据雷诺内华达大学(University of Nevada, Reno)医学院，以及内华达州公共卫生实验室(Nevada State Public Health Laboratory)的研究团队表示，经过精密检测后能够判定，该名男子每一次染疫的病毒株之间存在基因差异，表示确实为再度感染。医院工作人员进行的血液检查结果显示，此人体内已有新冠病毒抗体；研究人员也说，该名男子并非免疫功能低下，也没有服用免疫抑制药物。他们强调，再度感染新冠病毒的情况可能相当罕见，但这项结果显示，首次接触新冠病毒后，可能不是所有人都会产生完正的免疫力。

加州拉荷雅(La Jolla)斯克里普斯研究中心(Scripps Research)免疫学与微生物学教授安德森(Kristian Anderson)对路透(Reuters)表示：“这项研究可能呈现再度感染的显著案例；再度感染是有可能的，这我们早就知道，因为免疫力从来就不会是百分之百的。”

内州公共卫生实验室主任潘多利(Mark Pandori)说：“如果患者可能在这么短的时间内再度感染，未来研发对抗新冠肺炎的疫苗效力，以及群体免疫，都可能会受到影响。”

香港与欧洲日前也传出有个案再度感染新冠病毒，但这些病患第二度感染后仅出现轻微症状。

世界日报说，美国内州公共卫生实验室主任潘多利敦促大家保持谨慎，因为目前关于对新冠肺炎的免疫反应，还有相当多资讯尚待厘清。潘多利在声明中表示：“在新冠肺炎患者康复后，我们还不知道他会产生多少免疫力，能持续多久，或者抗体预防再度感染的效力为何。”