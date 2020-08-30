新冠病毒全球致死过84万 2500万确诊 法国稍显疫情降温

根据截至今天早上国际标准时间4时统计，新冠病毒疫情在全球已经造成2500万人确诊染病，伤亡统计84万2915例。法国昨天报告24小时内又有超过5400例确诊感染，但比前几日稍有下降。

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据法新社今天引述法国公共卫生组织周六稍晚宣布，在过去的24小时内，已经记录了超过5,400例新的冠状病毒感染病例，这一数字在经过了三天的“指数级”增长后有所下降。

法国具体统计说，5,453例新阳性诊断，前一天星期五则有7,379例，星期四有6,111例，星期三有5,429例。

就感染率，测试报告阳性率继续增加，过去7天为4％，上周五为3.9％，之前星期四为3.8 ％星期三为3.6％。

自疫情爆发以来，法国总计有30,602人死亡，昨天24小时内报告有6人死亡。

根据法新社今天凌晨4:20综合官方统计，全世界已正式发现超过2500万例新冠状病毒确诊，具体为25,029,250例，疫情引致842,915例死亡。

疫情大流行的速度似乎在世界范围内正在稳定增长，自7月中旬以来，大约每4天便发现一百万例病例。

在被Covid-19大流行首先打击之后，亚洲再次成为最近一个星期世界上记录新病例最多的地区（570,819例），其中十个病例中有八个以上就在印度。

据法新社说，紧随其后的是拉丁美洲和加勒比（552,238），加拿大和美国（296,503），欧洲（221,670），中东（80,966），非洲（59,688）和大洋洲（1,670）。 ）

北美加拿大和美国仅次于拉丁美洲和加勒比地区（7,222,153例，包括273,887例死亡）。

印度疫情严重。印度周日宣布，它在24小时内记录了78,761例新的冠状病毒病例，刷新了新的世界纪录。之前的记录是美国在7月17日创下的，为77,638例确诊。

法新社说，印度是过去一周中感染新病最多的国家（488,271），领先于美国（293,419）。

过去7天，阿根廷新病例数量的增长速度呈爆炸式增长（+ 35％），周六超过了40万例Covid-19确诊大关。

印度（+ 9％）有上升趋势。不过美国（-5％），巴西（-1％）和哥伦比亚（-13％）报告有所下降。

据法新社解释，确诊的数字仅反映实际病例的一部分，因为许多国家仅将检测用于追踪，而或没有足够的资源开展大规模的筛查。