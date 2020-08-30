新竹风筝节登场！3岁女童遭捲上天空狂甩 有惊无险

© 图翻摄自youtube「儿ㄚ面线」

据联合网报道，新竹市国际风筝节下午发生3岁女童遭大型风筝捲上天意外，但幸好是有惊无险。市长林智坚在脸书发文说，市府团队对当事人及社会大众表达最深歉意，会检讨原因，避免意外再发生，也会追究责任。

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新竹市政府产业发展处长张力可表示，下午现场颳起7级风，且因风势乱而强劲，导致尾巴细长的“领航”风筝不小心捲到小妹妹肚子，幸第一时间由施放者透过技巧将“领航”下压，接住孩子，让孩子安全落地。

新竹市副市长沉慧虹在活动现场接受媒体联访表示，现场工作人员在施放风筝时会有管制范围，但下午风势较强，不慎造成女童被长条形风筝尾端缠住，操作人员见状立刻将风筝往下压，让女童逐渐下降，由众人协助将她抱住，所幸未坠落地面。

沉慧虹指出，经送医急诊进行脑部、四肢与全身进行X光检查后，均没有问题，但女童颈部被风筝划到擦伤，女童与父母一定都受到很大的惊吓，市府表达最深歉意，后续会持续关心并给予相关协助。

沉慧虹表示，活动现场的管制范围与安全规范等，市府都会详加检讨，若有疏失一定会追究责任。

林智坚稍早在脸书发文表示，市府团队对当事人及社会大众表达最深的歉意，市府会检讨原因，避免意外再次发生，也会追究责任，深刻检讨。