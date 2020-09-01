欧洲学校今开学到处如临大敌

欧洲多国今天秋季开学，因新冠肺炎疫情威胁仍在，采取小心措施如临大敌。大部分国家全国统一开学，但德国等国则采取地方决定，先后开学，有的学校已经开学数周了。

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据法新社今天报道说，欧洲复课如临大敌，有的国家学校要求一天得洗5次手。

欧洲学校因2019冠状病毒疾病疫情被迫停课近半年后，尽管感染率仍居高不下，依然决定在本月复课。法国、比利时学童今天重返校园，口罩一定要戴好，西班牙则规定学童一天至少洗5次手。

许多教师和家长担心重开学校会加速新冠肺炎病毒疫情扩散，但政府坚持复课。

法国儿童今天结束长达2个月的漫长暑假，回到学校上课。暑假之前，这些学童仅上了两周的课。教师与11到18岁的学童在室内和室外都必须配戴口罩。

比利时学童也将在今天回到学校，德国学童则是上月即已复课。希腊学童预料会在7日返校，除了强制配戴口罩，每间教室最多只能有25人上课。英格兰和威尔斯学童停课6个月后，也将在本周回到学校，政府起初表示在校不需要戴口罩，但已在8月26日修订防疫政策。新防疫规定也建议教职员和11到18岁的中学生在走廊和公共空间戴上口罩。

法新社说，西班牙政府则坚持6岁以上学童随时都要戴好口罩，一天至少得洗5次手、保持1.5公尺距离。另外，为减少课堂人数，地方政府也增聘教师因应。