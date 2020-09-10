日本生产回归补贴申请猛增或显日企加剧离华

由于新型冠状病毒疫情导致供应链陷入混乱，日本企业打算在国内生产口罩及药品等的动作加快。申请日本政府生产回归援助补贴的项目猛增，日本预定10月批准1600亿日元补贴，竞争率高达11倍。一些日本企业切实感受到了采购地依赖中国等特定国家的风险，这些企业分散生产基地的动向十分明显。日本专家认为，“减少对中国过度依赖的应对方法应该是更加多样的全球化”。

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据日本经济新闻今天报道称，日本生产回归补贴申请猛增。据官方报告关于“针对供应链对策的国内投资促进事业费补助金”，日本在4月为应对新冠疫情而编制并通过的2020年度第一次补充预算中计提了共计2200亿日元的资金。截止到6月，申请补贴的项目达到90个（996亿日元），已有57个项目（574亿日元）先行通过审查获批，竞争率不到两倍。

关于剩下的约1600亿日元，截止到7月，申请项目已达到1670个（约1.764万亿日元），申请额高达预算额的11倍。经过外部专家的审核之后，将于10月确定获批项目。日本目前还没有增加补贴的计划，但在确定安倍继任者的自民党总裁选举中，已有候选人提到供应链对策。

据该报道称，补贴对象为（1）生产基地集中于特定国家的产品和材料，或者（2）国民健康所需的重要产品和材料。在已经获批的项目中，口罩和医疗用品居多。补贴上限为150亿日元，按照日本国内基地建设费的一定比例来发放。

制药企业Ace Japan（山形县东根市）之前主要从中国进口原料，该公司最早2021年夏季在山形县开工建设工厂，从原料开始实施一条龙生产。SHOWA GLOVE（兵库县姬路市）将在香川县建设生产一次性医用橡胶手套的新工厂。

日本过去也曾在发生危机时提供过类似的补贴。2011年发生东日本大地震时，“国内立地推进补助金”第一次征集就收到约750个项目的申请，其中约250个项目（约2000亿日元）获批。据日本经济新闻说，与当时不同的是，由于中美对立等原因，经济安全保障的重要性提高。早稻田大学教授户堂康之指出，“原本保护主义政策就一直泛滥，新冠疫情使其进一步加剧”。一家获批企业的相关负责人透露，“即使没有补贴，我们也决定在国内生产”。

从补贴的用途来看，用于分散基地而并非单纯关闭海外基地回归本土的动向十分明显。使用补贴在宫城县内生产口罩的IRIS OHYAMA，还打算在美国、法国、韩国生产口罩。这是一种将之前集中在中国的生产基地分散到世界各地的战略。户堂教授表示，“减少对中国过度依赖的应对方法应该是更加多样的全球化”。