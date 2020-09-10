WWF： 物种消失速度加剧 各国必须迅速行动

今年是联合国的生物多样性年，联合国原本应该在今年秋季在中国召开生物多样性峰会，世界自然基金会（WWF）今天周四再度发表研究报告，对地球野生物种的消失拉响了警报，指出人类活动是造成危机的主要因素。

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世界自然基金会每两年公布一份有关地球生命力指数（LPI）的研究报告，通过对全球哺乳类、鸟类、鱼类、爬行类和两栖类动物等21000个种群的追踪来衡量生物多样性的变化。今年报告公布的数字比往年更加令人担忧. WWF调查报告的参照年为1970年，同这一年相对比，地球野生动物群种类的消失速度不断增加，对比2016，2018年与今年公布的报告，地球野生动物平均减少的比例分别为58%，60%与68%。

报告按照其重要性分别列出了造成野生物种消失的原因，其中第一大原因是改变土地使用功能，包括砍伐森林，改造耕地，建造房屋建筑等等。其次，过渡开发，物种失衡，疾病，污染也是造成物种消失的直接原因。最后的因素是气候变化，不过，专家们指出，在今后的几十年内，气候变化将成为物种消失的主要原因。

报告呼吁国际社会迅速采取行动，呼吁各国政府在今年联合国生物多样性年迅速推行具体措施，旨在2050年前后遏止生物多样性减少的速度。报告提议各国应该采取的有效措施包括改善农业生产模式，推行可持续的粮食生产链，打击食物浪费，并且将动物肉类产品的消费总数减少50%。美国权威杂志自然杂志新近发表的文章也指出，倘若改变民众的饮食习惯，改善农业生产模式，那么，地球完全有能力在保障粮食供应的同时保护生物多样性。