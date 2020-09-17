欧洲八国严重关切巴西的森林遭砍伐

包括法国ˎ 德国和英国在内的八个欧洲国家一起致函巴西领导层对当地砍伐森林呈现令人不安的增长表示极度担忧。巴西气候ˎ 森林与农业联盟呼吁当局抑制当前砍伐森林现象。

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据本台RFI法广记者Martin.B周四（2020年9月17日）发自圣保罗的报道，巴西气候ˎ 森林与农业联盟这一生态团体提出的主要建议包括，结束对亚马逊地区的非法破坏，暂停对所有遭砍伐林地的合法化程序，加强对违规行为的控制和惩罚等等。

巴西气候ˎ 森林与农业联盟名下所包含的非政府组织包括，世界自然基金会（WWF）ˎ 一些大企业类似家乐福（Carrefour）或达能(Danone),压力集团比如巴西农贸协会，其领导人Marcello.B提高音调反对砍伐森林，他抱怨，情况让人不安，对任何人都无益，即不利合法生产者，也不利生意人，对致力于创造巴西品牌的工作者而言也是不利的。只会对巴西造成伤害。

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不属于巴西气候ˎ 森林与农业联盟旗下的气候观察机构人员Marcio.A表示，对这样的呼吁致意，但认为，促使政府改变想法的机会不大。因为，不幸的是，就算国际投资者施加压力，人们都没有看到政府做出反应。

本次国际关注动员行动的背景是，亚马逊地区自九月初以来，森林大火成倍增加。

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