世贸组织总干事大位争夺 第二轮更激烈

世贸组织总干事选举，来自韩国、尼日利亚、肯尼亚、沙特、英国的五位候选人通过了在7月至9月初进行的总干事遴选程序第一轮磋商，进入第二轮。未能争取足够支持的墨西哥、埃及、摩尔多瓦三国候选人遭淘汰。

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据韩联社引据世贸组织秘书处日内瓦时间18日上午正式发布的消息，韩国贸易代表、产业通商资源部通商交涉本部长俞明希成功晋级世贸组织总干事第二轮选举。接下来，俞明希将继续与英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯、沙特阿拉伯前经济和计划大臣穆罕默德·图韦杰里、肯尼亚体育文化部长阿明娜·穆罕默德、尼日利亚籍前世行常务副行长恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉角逐末轮入场券。

第二轮成员国磋商将于9月24日至10月6日进行，候选名单届时将进一步缩小到2人。由于每国只能支持2位候选人，竞选将更为激烈。此后的最终选举日程将由世贸总理事会主席和各成员国协商确定，预计最晚在11月上旬选出新任总干事。

据韩国产业通商资源部官员表示，俞明希晋级第二轮选拔，得益于她作为现任贸易代表的职业资质和专业素质、大韩民国在树立“韩式防疫”典范过程中上升的国际地位、全政府特别工作小组竞选全程的大力协作。竞选期间，俞明希两度造访日内瓦等欧洲选区，并赴美拉票，在多种场合共接触140多个世贸成员国的部级、大使级官员。韩国产业部和外交部同韩国常驻日内瓦代表部、驻各国使领馆构建战略金三角，面向163个世贸成员国和各国常驻日内瓦代表团开展游说，争取支持。在首脑外交层级也通过电话和面谈争取各国对俞明希的支持。

据该报道，新任世贸总干事将同时肩负调和经济大国矛盾、大刀阔斧改革组织以及促进自由贸易和助力世界经济恢复等重担。