瑞典采集体免疫 感染者大幅减少 仍有争议

根据瑞典卫生部门公布的数据显示，9月1-16日，瑞典平均日新增新冠肺炎确诊病例198例，死亡病例1.5例。这是欧洲的最低水平。根据欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）的分析，近两周内，每10万人中有22.2名瑞典人确诊，明显低于西班牙（279人）、法国（158人）和捷克（118人）。有主张称，不同于实施封锁（lock down）政策的英法等欧洲国家，瑞典选择的所谓的“集体免疫”战略可能发挥了效果。

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据朝鲜日报报道，集体免疫试验使瑞典感染者大幅减少。从新冠疫情初期开始，除了禁止超过50人以上的团体集会以外，瑞典始终没有采取任何强制防疫措施。因此，瑞典虽然没有公开表明，但一直被认为是在政府层面追求集体免疫的国家。

据世界卫生组织（WHO）认为，如果70%的人口患病后痊愈或通过接种疫苗获得新冠病毒抗体，新冠疫情将逐渐平息，实现所谓的集体免疫。上月，瑞典公共卫生厅长表示：“瑞典的抗体拥有率已经接近30%，（集体免疫）效果逐渐显现。”

该报道说，但韩国专家认为，在新冠疫苗尚未问世，抗体持续时间不明确的情况下，从国家层面选择集体免疫战略并非易事。首尔大学医学院感染内科教授表示：“还没有过在没有疫苗的情况下，通过自然感染形成集体免疫，最终使感染病疫情结束的前例。”加之近来全世界范围内都出现了感染新冠痊愈后复阳的事例，有研究认为，通过抗体拥有免疫力的时间可能只有3个月。

死亡病例剧增也是个问题。翰林大学感染内科教授表示：“瑞典不采取封锁措施硬撑的结果是到目前为止，千万人口的死亡人数达5860人。有计算结果称，如果韩国采取瑞典模式，可能会导致3万人死亡。”