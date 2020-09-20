皮尤13国民调 特朗普信任度差过习近平

一项针对13国的民调显示，美国的国际形象大幅下降，美国应对新型冠状病毒疫情不利，总统特朗普在世界6大国领袖信心指数评比中垫底，低于俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，13国民调：美国形象差，特朗普信任度低于习近平。消息说，美国皮尤研究中心（Pew Research Center）针对13国民众的调查显示，美国在主要盟邦与合作伙伴间的声誉进一步下降，在一些国家是皮尤开始民调近20年来最低。这13国是加拿大、英国、法国、德国、意大利、丹麦、西班牙、瑞典、比利时、荷兰、澳大利亚、日本与韩国。

这份在6月10日至8月3日对全球13国、1万3273名受访者进行的调查发现，过去一年美国信誉下降的部分因素与美国处理新冠病毒疫情有关。受访者中，只有15%认为美国因应得宜。

相较之下，多数受访者认为世界卫生组织（WHO）与欧洲联盟（EU）防疫有成。认为中国处理适宜的虽然仅有37%，但仍比美国高。

皮尤研究中心15日在官网公布这份民调，问到对6国领袖的信心时，德国总理默克尔居首位，受访者对她的信心指数达76%；法国总统马克龙有64%；对英国首相约翰逊的看法分歧，但仍以48%排名第3。普京获得23%、习近平为19%，特朗普以16%垫底。

据皮尤研究中心分析，受访的欧洲民众中，支持右翼民粹政党的受访者明显比较信任特朗普，在大多国家可达3成到4成5的信任度，但不支持右翼政党受访者的信任度明显偏低。据这项民调显示，欧洲民众相信特朗普处理国际事务的信心指数低于亚洲，对特朗普信心最低的比利时是9%、其次是丹麦10%、德国10%。邻国加拿大是接受调查的欧美国家中最高的，但也只有20%。

但相形之下，日本受访者对特朗普处理国际事务有信心的有25%、澳大利亚23%，韩国17%。

据中央社说，问到哪国是世界领头的经济强国时，13国受访者的中位数有48%说中国，34%说美国。11国受访者选中国的都多于选美国，只有韩国和日本受访者大多说是美国。

据皮尤也声明，过去类似民调中，包括印度、以色列、肯尼亚、尼日利亚与菲律宾等国民众对特朗普与美国的信任度相对较高，但这次由于2019冠状病毒疾病全球大流行，无法面对面采访。