病毒打击 东京奥运会减缩版计划出笼

东京奥运会组织者提出了一项在新冠疫情期间举办一届精简版夏奥会的计划，在明年奥运会期间削减工作人员数量，并缩短训练场馆的开放时间。

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据路透社报道，东京星期五提议举办“简化版”奥运会，减员并缩短场馆运行时间。由于新冠疫情，国际奥委会和日本政府将原定于今年夏天举行的奥运会推迟了一年。此后，组织者和政府官员就一直在寻找削减成本、简化赛事和保护运动员和观众的方法。尽管如此，在疫情继续肆虐的情况下，举办一场大规模全球活动的可行性仍存在疑虑。

日本新首相菅义伟认为，旅游业是重振日本严重受损经济的关键，他表示希望明年举办奥运会。在和国际奥委会官员举行了为期两天的网络会议后，2020年东京奥组委主席森喜朗在新闻发布会上告诉记者:“我们已经下定决心，无论如何，明年都要举办夏奥会。”

曾担任日本前首相的森喜朗表示，他已与菅义伟见过面。菅义伟表示，成功举办奥运会是政府的首要任务。据森喜朗说，与奥运会有关的官员、工作人员和其他人员的人数可能会减少10-15%。他说，主新闻中心的运行天数可能会缩减八天，运动员入村欢迎仪式也会取消。东京奥运会组织者还建议缩短训练场馆的开放时间，并减少火炬传递工作人员的数量。

该报道说，然而，东京2020奥组委首席执行官武藤敏郎在新闻发布会上表示，目前没有削减参赛运动员数量的计划。武藤敏郎说，火炬传递的天数、传递路线以及火炬手的人数都没有变化。他说，还没有讨论观众人数。

路透社引述森喜朗表示，组织者计划于10月份公布通过简化措施带来的成本削减。