印度青年在首都新德里声援气候

在瑞典女孩Greta Thunberg发起的 « Fridays for future »协会的号召下，关注气候问题的青年9月25日周五再次发起全球罢课行动。在印度，有五十来人不顾当地严重Covid-19疫情，参加了示威。

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据本台RFI法广记者Sébastien.F周六（2020年9月26日）发自新德里的报道，五十多名印度青年戴着口罩，身前摆着彩色横幅，在首都新德里环境部前静坐。这一示威没有获得正式批准，警察尝试着赶人，但示威者无动于衷。一名24岁的青年Prerna.M解释说，他与部落民众一起工作，政府想要把他们赶出森林，但他们想要种植经济作物。这不仅破坏原始森林，也破坏了原住民和谐的生活方式。

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显然，这些年轻人不受欢迎。在七月份时，« Fridays for future »协会其发起反对政府改革的电子邮件宣传活动，而被控在印度从事了恐怖主义活动。这一指控现已撤销，但记忆犹新。女孩Srijani.D表示，所有的人都受到了影响，尤其是年轻人。但他们后来意识到，他们是因为触及了重要理由，才招致打压的。这只是开始，因为妨碍当权者只是改变事情的第一步，要知道这将会对下次选举有影响。

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本台RFI法广记者在报道结尾时指出，印度的示威青年最终取得了他们的首次胜利：警察让他们示威了数小时。

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