阿塞拜疆与亚美尼亚今突开战 亚美尼亚全国紧急动员

阿塞拜疆与亚美尼亚今天因争议地区纳戈尔诺-卡拉巴赫而开火。双方互相谴责发动敌对行动。双方已经报告互有伤亡，至少有两架阿塞拜疆军用直升飞机被击落。纳戈尔诺-卡拉巴赫由阿塞拜疆拥有主权，但多由亚美尼亚人居民占据，并宣告分离。亚美尼亚将纳戈尔诺-卡拉巴赫视为领土，针对阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫的干预镇压，亚美尼亚宣称保卫领土与同胞，该国今天扩大纳戈尔诺-卡拉巴赫紧急动员令而至全国。

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阿塞拜疆至此没有退让，并警告，阿塞拜疆有土耳其军事支持。而土耳其与亚美尼亚双方有历史纠纷，关系一直紧张。土耳其总统发言人在推特上回应说：“我们强烈谴责亚美尼亚对阿塞拜疆的袭击。”并向阿塞拜疆保证“土耳其将全力支持”。

据法新社消息说，阿塞拜疆和亚美尼亚分裂主义者说，周日在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区爆发的激烈战斗中，互有平民和士兵丧生，但彼此指责对方发动敌对行动。

纳戈尔诺·卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）是阿塞拜疆遭分裂地区，主要由亚美尼亚人居住，并得到亚美尼亚的支持。

纳戈尔诺·卡拉巴赫1990年代初期已经打过一场战争，造成3万人丧生。自那时以来，阿塞拜疆当局一直希望在必要时通过武力重新获得控制。双方和平谈判已陷入僵局多年。

法新社说，纳戈尔诺-卡拉巴赫经常发生武装冲突甚至战争，军事冲突导致阿塞拜疆与亚美尼亚卷入军事对峙。 2016年，严重的武装冲突几乎演变成卡拉巴赫战争，而不久前2020年7月亚美尼亚人和阿塞拜疆人已经在边境发生严重的武装冲突。