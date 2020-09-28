病毒肆虐扩大 破全球百万死亡大关

2019冠状病毒疾病从中国爆发并蔓延全球迄今不到1年，法新社统整官方数字显示，迄今已逾百万人丧命。美国有逾20万人病故，为全球最多，其次依序是巴西、印度、墨西哥和英国。印度累计9万5542人染疫病死。法国疫情严峻，连续一个星期确诊每天过万。世界卫生组织警告，若不采取更多集体行动，病故人数恐倍增。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，全球病故人数突破百万，这一数字恐倍增。这场疫情摧残全球经济、引发地缘政治紧张，颠覆人们生活，从印度贫民窟、巴西丛林到美国最大城市纽约，无一不受其影响。为遏止疫情而实施的各种严格限制措施，迫使世界各地体育赛事、现场娱乐活动和国际旅游都暂停，粉丝、观众和观光客被迫留在家中。各地政府采取的严苛管制措施，使得4月间全球有超过半数人口，即40多亿人，都处于某种程度的封锁状态，起初虽成功减缓疫情扩散，但随着限制措施放宽，病例又再度激增。

据法新社根据官方来源所做的统计，截至格林威治标准时间（GMT）27日晚间10时30分，新冠病毒总计造成全球3301万8877人染疫，并夺走100万9人生命。美国有逾20万人病故，为全球最多，其次依序是巴西、印度、墨西哥和英国。

科学家快马加鞭研发有效疫苗之际，各国政府再度被迫在两难之间取得平衡，即病毒管制虽然能减缓疫情扩散，但此举也会伤害已经饱受冲击的经济和商家。据国际货币基金（IMF）今年稍早警告，随着各国国内生产毛额（GDP）萎缩，经济动荡恐引发「前所未见的危机」。

该报道称，受第一波疫情重创的欧洲地区，现在面临另一波激增病例，巴黎、伦敦和马德里纷纷被迫采取管制措施来减缓威胁压垮医院负荷量的病例数量。在商店、咖啡厅和大众运输工具中维持社交距离并配戴口罩，在许多城市中已经是日常生活的一部分。

多数地区9月中新增病例纷纷创新高，世界卫生组织警告，若不采取更多全球集体行动，染疫病故人数甚至恐倍增到200万人。

印度疫情加剧，印度卫生部今天公布资料显示，境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例累计突破600万起；过去24小时新增确诊8万2170例，及1039人病亡。印度卫生部说，截至目前为止，印度累计9万5542人染疫病殁。印度确诊人数名列全球第2，仅次于上周突破700万例的美国。

印度先前实施严厉防疫管制措施，重创了经济，也影响数百万民众生计，尤其以穷人受冲击最大。目前染疫人数虽持续增加，但印度政府对于逐步松绑的封锁令，不太可能重行实施。