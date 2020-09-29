日媒问美元的世界基础货币寿命将至？

“是时候放弃美元主导权了”，7月下旬美国外交关系协会（Council on Foreign Relations）在网站上发表了这样的评论。该协会明确判断称，美元独大造成美国经常项目赤字扩大，给美国的贸易竞争力和就业带来压力，更导致了收入差距和社会分化被拉大的结果。美国高盛集团（Goldman Sachs）也于7月指出“深刻忧虑美元作为世界轴心货币的寿命”。不过，几乎没有人认为很快会有其他货币代替美元成为世界的轴心货币。但以新冠疫情为契机，世界已经开始摸索“后美元”时代的未来。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻今天报道问，美元的世界基础货币寿命将至？美元在1944年通过布雷顿森林会议坐上了世界轴心货币的宝座，如今已过去75年有余。目前，美元约占各国外汇储备余额的6成、占国际结算的4成，至今仍具有压倒性的支配力。然而，坚如磐石的美元的根基正渐渐露出破绽。

7月以后，抛售美元的动向加快。9月1日，代表综合性货币强弱的美国洲际交易所（ICE）的美元指数降至91.5至91.9之间，创出约2年零4个月来的新低。日本瑞穗银行国际外汇交易团队的小林健一郎指出“货币宽松在导致美元价值下降”。

零利率政策长期化、经济恶化、财政赤字扩大——在“强大的美国”发生动摇的背景下，资金正在从美元向其他资产转移。7月，以美元计价的黄金价格刷新了9年来的最高纪录。日本百达资产管理（Pictet Asset Management）社长萩野琢英认为，这“显示出美元的货币价值已见底”。

据该报道说，不过，几乎没有人认为很快会有其他货币代替美元成为世界的轴心货币。“目前还没有能够代替美元的货币”，被称为“日元先生”的前日本财务省官员榊原英资直言不讳。另一方面，加速脱离美元的征兆也已经显现，这也是不争的事实。

在中美摩擦激化的背景下，美国特朗普政府7月通过了《香港自治法案》，暗示会对中国金融机构的美元融资进行限制。美国2018年对国际银行同业间的国际合作组织“环球银行金融电信协会”（SWIFT）施压，切断了伊朗金融机构与SWIFT系统的连接。中国成为“下一个目标”的可能性难以否定。渣打银行香港地区首席经济学家丁爽表示，“由于中美对立，对中国政府来说，人民币国际化势在必行”。中国已经为摆脱SWIFT依赖展开布局。人民币跨境支付系统（CIPS）2015年投入运行，到今年8月，使用该系统的全球金融机构已超过1000家。

各国正在研究的央行数字货币（CBDC）的实用化也隐藏着加速脱离美元的可能性。中国将在主要城市进行“数字人民币”实证实验，争取最早于2022年投入实用。欧洲也加快了“数字欧元”的研究步伐。

著有《货币论》一书的日本国际基督教大学的岩井克人预测称，“下一个轴心货币是世界通用数字货币”。这意味着经济学家凯恩斯曾经倡导的“超主权国际货币”（Bancor）的数字版将问世。

如果世界轴心货币发生改变，世界金融市场也会随之变化。以新冠疫情为契机，世界已经开始摸索“后美元”时代的未来。