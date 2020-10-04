俄远东堪察加海水污染 大量海洋生物陈尸海滩

俄罗斯远东勘察加一处黄金观光海域最近发生海水污染，测出石化产品，据环保组织表示，海水已经变色，海滩可见一些海洋生物的尸体，一些冲浪者出现发烧呕吐症状…

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据《莫斯科时报》10月4日报道，人们对俄罗斯远东地区的一场环境灾难感到担忧，此前当地人称，发现了数十种海洋动物的尸体从太平洋被冲上海滩。周末在社交媒体共享的污染海滩图片显示，被冲上海滩的有章鱼，大鱼，海胆，螃蟹和其他海洋动物的尸体。

绿色和平组织（Greenpeace）表示，俄罗斯堪察加半岛（Kamchatka Region）的卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海滩周围抽取的水样测试显示，石油含量比平时高四倍，酚含量也高出2.5倍。

该组织在一份声明中说：“污染程度尚未确定，但在沿海发现了死动物这一事实证实这一情况的严重性。”该声明称该事件为“生态灾难”。

据中央社莫斯科综合报导，俄罗斯当局10月3日通知远东堪察加地区的民众远离一处原始海滩，因发生不明原因的海水污染。绿色和平组织表示，这是当地发生“生态灾难”的证据，一些冲浪者出现发烧和呕吐症状。

据路透社报导，污染地点在堪察加地区的卡拉克提斯基海滩，目前还不清楚原因。

俄罗斯当局表示，初步检测发现海水有高含量的石油产品和化学物质苯酚。绿色和平组织要求当局尽速找到污染源。

堪察加地区首长索罗多夫（Vladimir Solodov）表示：“目前唯一或许可以确定的是，水中有污染物质。最后检测结果尚未出炉。”

绿色和平组织暗示，这起污染可能数周前已开始。他们说，来到卡拉克提斯基海滩的民众，数周以来就注意到污染情况。

这片海滩位在太平洋沿岸，布满黑色火山砂，全长数十公里，是热门观光景点。

绿色和平组织在声明中表示：“海水...已经变色，对人们健康构成危险。过去几周，接触过海水的人都出现不良反应。”包括喉咙酸痛、视力恶化、眼睛干涩、恶心、身体虚弱、呕吐和发烧。

绿色和平组织转贴有人发布在Instagram上的影片，片中可见死去的章鱼和其他海洋生物被冲上海滩。但路透社尚无法确认这些影片是否显示现场目前环境破坏情况。