美国失业率大幅降 对特朗普有助否未知

美国9月失业率从8月的8.4%下降至7.9%，在正常时期这样大的降幅，对寻求连任的现任总统来说是个好消息。目前距离总统大选只剩略逾一个月。路透社引述专家认为，此结果可能无助于特朗普选情。

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据路透社今天报道称，美国失业率急降至7.9%，却无助于选情，特朗普染疫消息更受关注。专家说，现在不是正常时期。Visa首席美国分析师Michael Brown表示，美国失业率是劳动市场最有名的概括统计数据，对选民来说是一个“重要的心理数字”。但特朗普总统周五宣布新冠病毒检测呈阳性，这使得失业率沦为背景数据。Brown表示，选民目前对与疫情相关消息的考量可能要多过于经济数据。

劳工部周五公布，9月失业率下降，延续从4月的大萧条以来最高水平14.7%急剧下降的趋势。然报告中的其他细节并不容易与特朗普关于经济强势复苏的说法相吻合。月度就业增长放缓。整体而言，美国经济自2月起流失2,200万个工作岗位，如今已经追回了约一半。

据该报道，值得注意的是，数据显示上个月有约86.5万名女性退出劳动力大军，约为男性数字四倍。报告显示，其中拉丁裔占女性劳动力降幅的逾三分之一。这些人口是特朗普连任希望之关键，也是民主党总统提名人拜登抢票重点。女性大规模退出劳动力市场，时间点恰好是美国新学年的开始，许多孩童在家上网课。

上周五报告显示，有超过1,200万美国人处于失业状态。相关研究一直显示，这类人群参与投票的可能性较低。

但当前情况存在一种转折：当整体失业率高企时，失业人群的投票率通常会上升。威斯康辛州马凯特大学政治学教授Amber Wichowsky研究了数千次的州及地方选举，发现高失业率与高投票率息息相关，共和党籍的在位者“(比民主党籍者)更可能因糟糕的失业率数字被选民用选票惩罚。”

据路透社说，目前的失业率几乎和先前几次总统换党做之前一样高：包括1976年民主党的吉米卡特取代共和党的福特总统，1980年共和党的雷根(里根)击败卡特，以及1992年民主党的克林顿取代共和党的老布希(老布什)之时。2012年民主党的奥巴马赢得连任时，失业率也差不多是这么高。美国50州中，有27州的新增新冠病例数已连续两周上升。美联储官员以及其他人士已多次表示，新冠疫情发展对经济前景至关重要。