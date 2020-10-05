诺贝尔医学奖颁英美医学家 关注丙肝与新冠病毒抗疫无关

美国病毒学家阿特尔(Harvey J. Alter)、莱斯(Charles M.Rice)、及英国生化学家贺顿{Michael Houghton)三位学者以发现C型(丙型)肝炎病毒方面的成就，共同获得2020年诺贝尔医学奖。

据路透社消息，2020年诺贝尔奖今天由医学奖揭开序幕，美国病毒学家阿特尔(Harvey J. Alter)、莱斯(Charles M.Rice)、及英国生化学家贺顿{Michael Houghton)三位学者以发现C型(丙型)肝炎病毒方面的成就，共同获得这项殊荣。因获得诺贝尔奖肯定的研究通常得耗费多年进行验证，因此今年的医学奖预计不会颁给与新型冠状病毒直接相关的研究。

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路透社说，2020年诺贝尔医学奖颁授给英美三学者，他们因发现C型肝炎病毒共同获奖。

而法新社说，2020年诺贝尔奖今天揭开序幕，医学奖得主将率先揭晓，在全球努力对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）这波百年大疫之际，在卫生领域取得突破的研究可望摘下桂冠。诺贝尔奖基金会理事长海肯斯登（Lars Heikensten）稍早说：「（新型冠状病毒疾病）大流行是人类的重大危机，同时也说明了科学的重要性。」然而，获得诺贝尔奖肯定的研究通常得耗费多年进行验证，因此今年的医学奖预计不会颁给与新型冠状病毒直接相关的研究。

诺贝尔医学奖得主于今天上午11时30分出炉，明后两天将陆续公布物理学奖和化学奖得主，万众瞩目的文学奖及和平奖将于8日和9日揭晓，经济学奖则要等到12日才会知道奖落谁家。